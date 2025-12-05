Encuesta | ¿Quién crees que ganará el derbi regional: FC Cartagena o Real Murcia?

Hay nervios, tensión y expectación a partes iguales. Tanto en un bando como en otro. Y es que hace muchos años que no se juega el derbi regional por excelencia. Fútbol Club Cartagena y Real Murcia vuelven a verse las caras en partido oficial después de seis años en los que se han mirado de lejos. El ascenso del cuadro albinegro a Segunda y el estancamiento del conjunto grana fuera del fútbol profesional han privado a ambas aficiones de uno de los mejores derbis de nuestro país, pero de nuevo vuelven Cartagena y Murcia a mirarse a los ojos en el césped y en la grada.

