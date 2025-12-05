Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Encuesta | ¿Quién crees que ganará el derbi regional: FC Cartagena o Real Murcia?

Haz tu porra para el encuentro que se disputa el próximo lunes 8 de diciembre

Los aficionados granas formaron una gran cola para adquirir la entrada del derbi

Los aficionados granas formaron una gran cola para adquirir la entrada del derbi / Prensa Real Murcia

La Opinión

La Opinión

Hay nervios, tensión y expectación a partes iguales. Tanto en un bando como en otro. Y es que hace muchos años que no se juega el derbi regional por excelencia. Fútbol Club Cartagena y Real Murcia vuelven a verse las caras en partido oficial después de seis años en los que se han mirado de lejos. El ascenso del cuadro albinegro a Segunda y el estancamiento del conjunto grana fuera del fútbol profesional han privado a ambas aficiones de uno de los mejores derbis de nuestro país, pero de nuevo vuelven Cartagena y Murcia a mirarse a los ojos en el césped y en la grada. 

El del próximo lunes será uno de los derbis más esperados de la historia y por ello queremos saber tu predicción: ¿Qué equipo crees que ganará? ¿Quedará en empate? Participa en la encuesta, a continuación.

TEMAS

Tracking Pixel Contents