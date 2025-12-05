Carlos Alcaraz volverá a las pistas con dos exhibiciones

Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, está de vacaciones en Estados Unidos. Al tenista murciano se le ha visto en partidos de la NBA y también entregando el trofeo de campeón al Inter Miami de Messi, además de jugando al golf. Antes de comenzar la pretemporada de cara ya al primer gran reto de 2026, el Abierto de Australia, el de El Palmar hará un paréntesis en su descanso disputando la próxima semana dos partidos de exhibición, uno de ellos en New Jersey y el otro en Miami.

Será en la madrugada del domingo al lunes, a la 1:30 en España, cuando se verá las caras con el estadounidense Frances Tiafoe en New Jersey dentro del evento ‘A Racquet at The Rock’, que también incluye un encuentro ente Amanda Anisimova y Jessica Pegula. Y también de madrugada en España, a las 3:30 del lunes al martes, se enfrentará a la joven perla brasileña Joao Fonseca en Miami. El duelo se jugará en el LoanDepot Park, un estadio de béisbol donde se colocarán gradas supletorias para acercar al público a la pista. En principio, serán sus últimos compromisos de 2025 porque el sábado 13 será cuando comience con el trabajo físico para el miércoles 17 tener su primer contacto con la pista.