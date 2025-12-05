Antonio Toral, ex del Real Murcia, dice adiós a la temporada al romperse el cruzado

Malas noticias para el atacante murciano Antonio Toral. El futbolista de Pliego, que el pasado verano abandonaba el Real Murcia para firmar por el Betis Deportivo, dice adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado, según ha anunciado el conjunto verdiblanco en un comunicado. Toral se lesionaba el pasado fin de semana en el encuentro frente al FC Cartagena y este martes era sometido a pruebas médicas, determinándose la gravedad de su lesión en la rodilla derecha.

"Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Real Betis Balompié, se ha confirmado que el futbolista presenta una rotura de menisco y una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", indica la nota emitida por el conjunto bético.

Antonio Toral pone fin a una temporada que comenzó muy ilusionante por su fichaje por el filial del Betis, pero que no estaba transcurriendo como el futbolista de Pliego esperaba tras forzar su salida del Real Murcia. El murciano decidía este verano abandonar la disciplina grana. Como tenía un año de contrato más con los de Nueva Condomina, el Betis tuvo que pagar unos 200.000 euros para hacerse con sus servicios. El traspaso le convertía en uno de los grandes fichajes del filial verdiblanco.

Sin embargo, Toral apenas ha tenido el protagonismo que se esperaba. Pese a ser titular en las primeras jornadas, en los últimos dos meses se había visto condenado al banquillo, teniéndose que conformarse con unos pocos minutos. Fue este pasado fin de semana, ante el FC Cartagena, cuando volvió al once después de muchas semanas, pero la mala suerte quiso que a los once minutos se lesionase, teniendo que abandonar el terreno de juego. Ahora se confirma la gravedad de su lesión en la rodilla derecha.