Carreras Populares
Torre Pacheco se prepara este domingo para su media Maratón
Gaspar Zamora
Torre Pacheco ya calienta motores con la presentación de la XIX Media Maratón, en la que se pondrá en juego el campeonato regional individual, y que tendrá un premio en metálico de 200 euros para el vencedor en caso que baje el registro de 1h.08.00 y para la primera ganadora si baja la marca de 1h.19.53. Completa la cita, que tendrá lugar este domingo, a partir de las 10.00 horas, la XII 11K y la II saludable 5K. La gran fiesta deportiva de ‘Los Moraos’ contará, como viene siendo habitual, con una completa bolsa de corredor, que incluye una prenda Joma, y tras la prueba, el tradicional aperitivo a base de embutidos del país y una paella.
