Torre Pacheco se prepara este domingo para su media Maratón

Presentación de la Media Maratón de Torre Pacheco

Presentación de la Media Maratón de Torre Pacheco / Gaspar Zamora

Gaspar Zamora

Torre Pacheco ya calienta motores con la presentación de la XIX Media Maratón, en la que se pondrá en juego el campeonato regional individual, y que tendrá un premio en metálico de 200 euros para el vencedor en caso que baje el registro de 1h.08.00 y para la primera ganadora si baja la marca de 1h.19.53. Completa la cita, que tendrá lugar este domingo, a partir de las 10.00 horas, la XII 11K y la II saludable 5K. La gran fiesta deportiva de ‘Los Moraos’ contará, como viene siendo habitual, con una completa bolsa de corredor, que incluye una prenda Joma, y tras la prueba, el tradicional aperitivo a base de embutidos del país y una paella.

