El Lorca pierde a Willi y a Jaime Escobar para el domingo

El Lorca Deportiva jugará en Lebrija el próximo domingo, a las 12:30 horas, ante el Antoniano con la intención de seguir la racha positiva que lleva desde hace ocho jornadas, las mismas que no pierde, mientras que las últimas siete las cuenta por victorias. Los lorquinos están a un solo punto del líder. No se obsesionan con seguir sumando victorias, pero ya tienen en mente la siguiente jornada donde se medirán al Águilas, y quién sabe, si será con el liderato en juego. El derbi por antonomasia se va a disputar el domingo catorce a las cinco de la tarde en el estadio Artés Carrasco.

Para el choque del próximo domingo, el técnico aguileño, Sebas López, pierde a dos de los jugadores más en forma de su equipo, ambos por acumulación de tarjetas. La parte positiva es que sí estarán ante el Águilas. Se trata del joven lateral derecho Jaime Escobar y del centrocampista Willi. Los dos son titulares indiscutibles y también han contribuido en el aspecto goleador. Willi ha marcado dos goles. Y Jaime Escobar, siendo lateral diestro ha marcado, a la Minera y el Melilla. Soler y Dani Albiar podrían ser los sustitutos para el partido que se va a disputar en césped artificial y donde Sebas López ya está trabajando a conciencia, sabedor de que va a ser un escenario complicado para puntuar.

Quien se va a perder los próximos tres partidos es Juanma Acevedo. El citado extremo ya estuvo alejado de los terrenos de juego en pretemporada por un problema muscular. Ahora que se estaba convirtiendo en un jugador importante al alcanzar su mejor forma, se ha vuelto a lesionar y no podrá jugar, seguro, ante el Antoniano y el Águilas. Álex Peque podría verse beneficiado y quizá también Juan Hernández, aunque este tampoco está teniendo continuidad por sus continuos problemas físicos.