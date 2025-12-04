Juliano Camargo, nuevo director del área internacional del Real Murcia

El Real Murcia ya ha movido ficha para restaurar su dirección deportiva tras la salida de Asier Goiria hace algo más de un mes. El club grana no quiere realizar una revolución en este aspecto con la temporada en marcha, pero sí que su intención es la de apostar por un modelo más descentralizado en el que las decisiones se tomen de una manera más consensuada.

Pedro Asensio, director de cantera del Real Murcia, ha ganado más peso en esta parcela con su renovación, avalado por los buenos resultados en las categorías inferiores en los meses más recientes, y ahora se ha incorporado el brasileño Juliano Camargo a la entidad como nuevo director del área internacional.

«Camargo cuenta con una sólida formación en gestión, análisis y coordinación deportiva, destacando certificaciones de la CBF Academy, estudios en la Universidade do Futebol y una trayectoria que incluye cargos ejecutivos en clubes como Criciúma, Botafogo-SP, Guarani, Ceará y Sampaio Corrêa, además de funciones técnicas en entidades como Corinthians, Ituano o Paraná Clube», explicó el Real Murcia en su comunicado.

El brasileño Juliano Camargo tras su fichaje por el Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Con este movimiento el club mirará aún más al mercado internacional y especialmente al brasileño, donde el Real Murcia ha apostado con mayor o menor éxito en los últimos años, de la mano de Felipe Moreno, por jóvenes como Joao Pedro Palmberg, Matheus Cadorini o Luizinho.