La ilusión del FC Cartagena, ante la calidad del Valencia

Semana grande, a la par que complicada, para el Fútbol Club Cartagena. Son dos partidos en ocho días, algo que ya ha gestionado antes el entrenador albinegro, Javi Rey. Pero no son dos partidos cualquiera. El primero, de Copa del Rey, enfrenta al cuadro cartagenero contra el Valencia (21.00 horas, Movistar+) por tercera vez en cuatro años. El segundo, frente al Real Murcia, revive el derbi seis años más tarde. Quiere centrarse el Cartagena en el Valencia bajo la premisa de su entrenador y con la ilusión de dar la «sorpresa» de esta ronda copera.

Se ha ganado el FC Cartagena la visita de un equipo de Primera División por cuarto año consecutivo. Para ello, tuvo que superar en primera ronda al Puente Genil de Segunda Federación y esperar a la suerte en el sorteo, que depararía a un único equipo de Primera RFEF contra un único sobrante de Primera División tras los emparejamientos del primer bombo. El destino quiso que se repitiera este ya clsico de Copa en el Cartagonova, de nuevo a partido único.

El Valencia, en su mejor momento

Desde entonces, el Cartagena ha vivido momentos de todo tipo. Ha ganado dos partidos frente a Teruel (1-2) y Betis Deportivo (0-1), ambos fuera de casa; mientras que ha perdido otros dos ante Villarreal B (0-2) en el Cartagonova y contra el Europa (2-0) en Barcelona. También empató ante el Eldense (0-0) en el último choque frente la atenta mirada de su afición.

Quiere dar el FC Cartagena a su grada una gran actuación. Con eso se conformaría la parroquia albinegra, que espera el choque frente al Murcia con ansias. No obstante, el entrenador quiere ganar. «Vengo con la ilusión de ganar al Valencia. Si no, no vengo», comentó Javi Rey en la previa. El técnico es consciente de la calidad valencianista, pero no renuncia a nada y quiere dar «la sorpresa».

En clave visitante, el Valencia llega a esta ronda tras ganar en el primer compromiso de Copa cómodamente al Maracena (0-5) en el Nuevo Los Cármenes. No obstante, no llega el cuadro ché en su mejor momento de forma en liga. Sólo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos ligueros, al Levante (1-0) hace dos semanas, ha empatado frente a Real Betis y Rayo Vallecano (1-1) y ha perdido frente al Real Madrid (4-0) en el estadio Bernabéu.

Baja de Rubén Serrano

Para el choque, Javi Rey tendrá la baja segura de Rubén Serrano, sancionado en esta competición con dos partidos hace dos años cuando militaba en el Recreativo. También la de Marco Carrascal por lesión con la duda de si Fran Vélez, que ya entrena con el equipo, llegará a la convocatoria. Nil Jiménez también podría volver. Deberá encontrar una solución con un único central sano, Imanol, con mucha carga de minutos. Por su parte, Corberán sólo tiene la duda de si Tárrega llega tras recuperar a Ramazani.

"Hay que frenar sus individualidades"

A un día del partido de Copa frente al Valencia, Javi Rey compareció ante los medios en rueda de prensa para analizar la semana que tiene por delante el FC Cartagena. No quiso valorar el derbi más allá de las necesarias rotaciones que tendrá que implementar. «Yo sé que los jugadores quieren jugar contra el Valencia y contra el Murcia. A ver si pueden jugar todos entre jueves y lunes», manifestó.

Javi Rey, durante el partido del pasado viernes contra el Betis Deportivo / Prensa FC Cartagena

El entrenador albinegro quiere poner la «sorpresa» de esta ronda copera, aunque es consciente de la dificultad. «Sabemos de la dificultad. Jugamos contra un equipo de Primera División, pero, si en algún deporte puede haber sorpresas, es en el fútbol», expresó. Rey quiere ser lo más fiel posible a su estilo y pide el aliento de su afición. «Hay que frenar sus individualidades, pero no vamos a variar mucho nuestra manera de jugar. Queremos ser protagonistas», concluyó.

"El Cartagena es un equipo muy combinativo y bien trabajado"

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, atendió a los medios de comunicación un día antes de enfrentarse al Cartagena en el Estadio Municipal Cartagonova. «Va a ser un partido competitivo y exigente. La mayoría de los jugadores del Cartagena tiene amplia experiencia en Segunda División. Hay que jugarlo con la mayor ambición», expresó el técnico.

Carlos Corberán. / WEST BROMWICH ALBION - Archivo

Corberán analizó de manera más profunda al rival. «El Cartagena es un equipo muy combinativo y bien trabajado, con un gran orden defensivo. En su competición liguera es muy protagonista y tiene peso en el juego. Va a ser un rival que nos exigirá mucho», argumentó.

Por último, el entrenador admitió que su equipo se toma muy en serio la Copa. «La afrontamos con la mayor seriedad. La Copa nunca molesta; la aprovechamos para seguir creciendo. Tenemos esa responsabilidad e ilusión», concluyó.