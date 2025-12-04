El fichaje de Happ amenaza a un UCAM Murcia sin secuelas tras las Ventanas FIBA

El UCAM Murcia CB regresa este sábado a la rutina tras el parón por las Ventanas FIBA. El conjunto universitario ha contado con un pequeño ‘break’ en el calendario para la mayoría de su plantilla, ya que cuatro jugadores fueron los que se marcharon a sus compromisos internacionales. Emanuel Cate (Rumanía), Lee Aaliya (Argentina), Will Falk (Suecia) y Toni Nakic (Croacia) afrontaron sus respectivos partidos con sus selecciones, pero con la buena noticia de que todos ellos han regresado sin ninguna molestia física.

Además, esta temporada la novedad residía también en la marcha en este parón de Sito Alonso, al compaginar su cargo como entrenador del UCAM Murcia con el de seleccionador de Letonia, pero desde el martes ya se encuentra en la capital del Segura para preparar el encuentro ante el Hereda San Pablo Burgos del sábado (18.00 horas, DAZN).

Un partido que, si bien con las estadísticas en la mano podría ser una salida sencilla para los universitarios, lo cierto es que no será un camino de rosas. Y es que el UCAM, además de demostrar que no ha perdido la finura en su juego antes del parón, tras la victoria en Lleida en un partido en el que fue capaz de romper varios récords, se enfrentará a un equipo que ha afrontado este descanso en el calendario como una oportunidad para enderezar su rumbo y agarrarse de lleno a la ACB.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, ante el Breogán en el Palacio. / Israel Sánchez

El técnico se la juega

Y es que los universitarios visitan a un Recoletas San Pablo Burgos, un equipo donde su entrenador, el brasileño Bruno Savignani, se la juega, y que no gana desde la primera jornada del curso. O lo que es lo mismo, que encadena siete derrotas consecutivas. Visitará la plantilla de Sito Alonso uno de los pabellones con más afluencia tras el regreso de su equipo a la Liga Endesa esta temporada, algo similar a lo que le ocurrió hace quince días en tierras catalanas, y deberá imponerse a un rival que ya ha movido ficha en el mercado de fichajes con la incorporación del pívot Ethan Happ.

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante el calentamiento ante el Manresa. / ACB Photo/J. Bernal/UCAM

Y es que el jugador norteamericano, con pasaporte macedonio, puede convertirse en todo un desafío para el juego interior del UCAM Murcia y el clavo ardiendo al que quiere agarrarse el cuadro burgalés para voltear su dinámica por su completo. Un pívot de 2,08 de estatura que llega tras rescindir su contrato con el Valencia Basket, donde la pasada temporada tan solo pudo disputar cinco partidos debido a una lesión en el pie por la que tuvo que pasar por quirófano el pasado verano. No obstante, Happ es un jugador capaz de dominar en el rebote y gran capacidad ofensiva. Puede sacar puntos desde la pintura, su especialidad, pero también hacer daño desde el poste alto gracias a su buena lectura de juego. Una pieza que se incorpora a un juego interior en el que el San Pablo Burgos ya contaba con Nzosa, Dani Díez, De Sousa, Fischer y Samuels JR. Además, Happ ya conoce la Liga Endesa, tras pasar por el Breogán o Gran Canaria, donde llegó a firmar 26 puntos ante el Real Madrid en la 2023-2024, su tope anotador hasta ahora.

Una nueva pieza para un rival, el San Pablo Burgos, que es el segundo equipo de la ACB que más tiros de dos realiza con una media de 22,63 por encuentro. Además, con 28 faltas por partidos, es el que más infracciones comete, por lo que el UCAM Murcia deberá intentar sacar partido en esta faceta, donde el acierto desde el tiro libre puede ser un factor a tener en cuenta.

Alejandro Gómez y Sito Alonso junto a Will Falk tras su renovación hasta 2028. / UCAM Murcia CB

Tras su visita a Burgos, los universitarios afrontará un calendario de infarto en este mes de diciembre al recibir en el Palacio al Joventut de Badalona, Valencia Basket o Real Madrid en las próximas semanas. Además, también deberá viajar a Granada el próximo 27 de diciembre en la que será su segunda salida.