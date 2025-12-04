Copa del Rey: las claves del sorteo y los rivales a los que se puede enfrentar el Real Murcia

El Real Murcia le proporcionó una gran alegría a su afición el miércoles por la noche al eliminar al Cádiz. Por fin sonrió en un torneo de la Copa del Rey que le había sido esquivo en las últimos años. Pero los granas, a la espera de lo que haga esta noche el FC Cartagena ante el Valencia, ya tienen garantizada su presencia en el sorteo de la tercera ronda. Al menos, un equipo de la Región tiene el puesto en el bolsillo.

Cuándo se celebra el sorteo

La Real Federación Española de Fútbol llevará a cabo el sorteo de la tercera eliminatoria el próximo martes 9 de diciembre, a partir de las 13:00 horas, y se podrá seguir en directo a través de la web de La Opinión y también en Teledeporte.

Cuándo se jugará

Los encuentros se disputarán el martes 16, el miércoles 18 o el jueves 18 de diciembre. También serán eliminatorias a partido único en el campo del equipo de categoría más baja.

A quién se puede enfrentar el Murcia

Al estar ya clasificados cinco equipos de Primera RFEF y uno de ellos, el Ourense, tiene preferencia porque ha llegado desde la Copa Federación, el conjunto grana solo tiene garantizado que se enfrentará a un Primera División, pero no que sea el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic de Bilbao. Que ‘caiga’ uno de los cuatros conjuntos que disputarán la Supercopa de España y que entran en juego en la tercera eliminatoria dependerá de la fortuna en el sorteo.

Revive la victoria en la Copa del Rey del Real Murcia frente al Cádiz, en imágenes / Juan Carlos Caval

En el bombo primero estarán Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. En estos momentos, a la espera de lo que ocurra esta noche en los partidos que restan por disputarse, la bola del Ourense será la primera en salir y se emparejará con uno de los cuatro ‘grandes’. A continuación estarán los de Primera RFEF, que en estos momentos son Guadalajara, Talavera de la Reina, Eldense y Real Murcia, salvo que alguno de los de Segunda RFEF que aún juegan esta noche se clasifique. Tres se enfrentarán a uno de los cuatro primeros, mientras que el resto se podrán medir a alguno de los restantes de Primera.

Los equipos que ya están clasificados de cada categoría

Primera División: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Osasuna, Alavés, Getafe, Mallorca, Levante, Real Betis, Real Sociedad, Elche y Villarreal.

Segunda División: Huesca, Sporting de Gijón, Cultural Leonesa y Eibar.

Primera RFEF: Guadalajara, Talavera, Eldense, Real Murcia y Ourense.

Los partidos que se juegan esta noche

19.00. At. Baleares (2ª RFEF)-Espanyol (1ª)

19.00. Leganés (2ª)-Albacete (2ª)

19.00. Real Ávila (2ª RFEF)-Rayo Vallecano (1ª)

19.00. Sabadell (1ª RFEF)-Deportivo (2ª)

20.00. Ponferradina (1ª RFEF)-Racing Santander (2ª)

21.00. Cartagena (1ª RFEF)-Valencia (1ª)

21.00. Extremadura (2ª RFEF)-Sevilla (1ª)

21.00. Zaragoza (2ª)-Burgos (2ª)

21.00. Sant Andreu (2ª RFEF)-Celta (1ª)

22.00. Tenerife (1ª RFEF)-Granada (2ª)