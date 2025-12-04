Arribas visita el Ayuntamiento tras adquirir el FC Cartagena

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, ha recibido este jueves a Alejandro Arribas y a Víctor Alonso como la representación de la nueva propiedad que adquiere el FC Cartagena. Una vez firmado el acuerdo para el traspaso de la totalidad de las acciones, el primer gesto de la futura directiva albinegra ha sido el de presentarse formalmente en el consistorio cartagenero para charlar con parte del equipo de trabajo de la alcaldesa, entre los que han estado presentes José Martínez Hernández, concejal de Deportes, y Cristina Mora Menéndez, concejala de Movilidad y Proyectos Europeos.

Como el propio Arribas ha afirmado tras la recepción, no ha habido ninguna petición. "Ha sido una toma de contacto. Nos hemos conocido todos y ha sido muy positivo para todas las partes", ha asegurado, aunque también ha confirmado conocer a la alcaldesa desde que llegó a la ciudad en julio.

En cuanto a la firma de los documentos que le otorgan la propiedad del FC Cartagena, Alejandro Arribas ha asegurado que "está todo cerrado" y que no existe ningún problema para su toma de poderes. "Ya estamos aquí, pensando en los partidos que vienen y en trabajar", ha comentado.

El exjugador afirma que el anuncio de la compraventa al Consejo Superior de Deportes "lleva su proceso de pocos días o semanas y dentro de poco estará todo". Y también ha trasladado un mensaje de tranquilidad con respecto a la situación financiera del club, que puede acarrear problemas para recibir subvenciones públicas. "Está todo solucionado. Lo estamos arreglando porque estaba previsto. Ya lo sabíamos y hay normalidad total", ha expresado.

Por último, el futuro presidente ha anunciado una rueda de prensa "antes de Navidad" para informar sobre todos los puntos importantes que rodean al club y ha manifestado la idea de "atender" próximamente asuntos deportivos como los fichajes de invierno.