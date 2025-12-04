Adrián Hernández: "La Unión sabe bien a lo que juega"

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha reconocido que su equipo afronta unas jornadas apasionantes: "Las semanas anteriores el Huelva, la que viene el Lorca y esta La Unión. Hay que ir semana a semana, todas son difíciles, todas son comprometidas", comentó el preparado del conjunto líder del grupo IV de Segunda RFEF.

El técnico de Churra comentó sobre el partido de este domingo en El Rubial ante La Unión, que es segundo clasificado, que "evidentemente para mí es uno de los equipos que mejor está haciendo las cosas, que más claro tiene a lo que juega y los argumentos que tiene", para añadir que espera que "seamos capaces de ser un punto más competitivo y de sobreponernos a las adversidades para poder conseguir los tres puntos ante un equipo muy difícil. Es un rival que a balón parado lleva mucho peligro, muchísimo peligro, porque tiene centrales poderosos, puede jugar cualquiera de los tres, como Ceballos o Ferrón, que interpretan muy bien el área, que tienen mucho gol, y tres bandas muy diferenciales, de los más diferenciales de la categoría, como Josema y Karim, y ahora está apareciendo Miguel".

"La fortaleza de su equipo es la consistencia que le da ese centro del campo, tiene un centro del campo que le da mucha consistencia con Guille, con Armando, esa consistencia hace que sea un equipo que recibe muy pocos goles, y muy pocas ocasiones de gol", añadió el preparador.

Adrián Hernández también ha elogiado al técnico de La Unión, el mazarronero José Miguel Campos, que "además que un hombre noble, es un trabajador, un tío honesto, lo conozco personalmente y, además, aunque no haya estado en los banquillos, ha estado trabajando para el Valladolid en el fútbol profesional, con lo que ello conlleva. Tiene un conocimiento muy amplio y muy grande de lo que es todo el mercado y de eso, tanto del trabajo de José Miguel como de Quinín, que es al final el director deportivo, creo que han hecho un muy buen trabajo, han confeccionado muy buenas plantillas tanto el año anterior como en el actual".

Se enfrentan en el Centenario El Rubial el líder, el Águilas FC, ante el segundo clasificado, La Unión, partidos que son "diferentes. Cada semana es diferente, uno es para reivindicarte, otro es para salir de problemas, otro es para mantenerte arriba", apuntaba sobre la cita Hernández, que ve a los dos equipos con "una dinámica de juego y de resultados, de evolución en todos los matices del propio fútbol, yo creo que en crecimiento, positivo", por lo que espera "un partido muy igualado, que se va a decidir por detalles, donde nosotros, además, podemos reivindicarnos y reponernos un poquito a esos últimos minutos de Huelva que nos dejaron un poco fríos". Cree que su equipo tuvo ante el Recreativo "situaciones bastante propicias para que pudiéramos sacar el partido adelante en esos minutos, y yo creo que no los ejecutamos bien, ni en tiempo, ni en forma ni en los comportamientos dentro del campo adecuados. Sí que tuvimos capacidad de sacrificio y eso sí que lo ha ganado el equipo", ampliando que "ese saber sufrir, eso sí que lo ha ganado el equipo, pero después también hay que saber pensar y ahí es donde a lo mejor estuvimos un poquito más ásperos".

Pendientes de Seth Vega

El club costero está pendiente de los resultados de las pruebas que le han realizado al delantero Seth Vega, del que Adrián Hernández ha indicado que "todavía no lo ha visto el radiólogo. Es verdad que tenía líquido en la rodilla, esperemos que sea lo menos posible, pero ahora mismo no podemos decidir un tiempo estimado. Puede ser tenga un cruzado a que tenga un esguince, se pueden dar las dos circunstancias".

Para la cita tan solo está pendiente de unas molestias que arrastra el extremo Kevin Manzano. El resto de la plantilla está disponible para una cita que no necesita invitación para la afición: "Tiene que seguir jugando el partido, como lo hizo en el último, y ahí es donde tenemos que verlos, tenemos que enchufarnos, tenemos que enchufar a familiares, amigos, a primos, a hermanos, y sobre todo gente que tenga ganas de pasarlo bien, de disfrutar, y de empujar, y de, como pasó en los últimos cinco minutos del día del Estepona, cuando lo necesitábamos, ellos no tienen que dar ese punto de aliento que yo creo que hasta ahora nunca lo habíamos sentido tan fuerte como en ese momento", terminaba diciendo.