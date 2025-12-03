Will Falk, el 'murciano sueco' del UCAM: "Mi vida ha cambiado desde que llegué"

El caso de Will Falk es uno de los mayores ejemplos de constancia. Una historia con final feliz que esconde meses de esfuerzo y aprendizaje hasta alcanzar un sueño. El joven sueco soñaba con convertirse en profesional dentro del club que apostó por él en edad júnior, mientras que el propio UCAM Murcia CB anhelaba tener a un jugador en la primera plantilla formado en la propia entidad.

Y es que Falk se ha eregido como el máximo ejemplo de éxito de la cantera del club murciano. Llegó en 2020 con 16 años y se ha asegurado su futuro hasta 2028 tras su reciente renovación. De hecho, su compromiso por tres temporadas coincide con la fecha hasta la que firmó también Sito Alonso a principios de septiembre. Y es que el técnico universitario es una figura clave en la evolución y progresión del joven 'murciano sueco', como se refiere a sí mismo el propio jugador debido a sus años en la capital del Segura, en su dedicación por potenciar la cantera desde su llegada.

Will Falk lanza a canasta en el partido ante el Rilski Sportist. / | JUAN CARLOS CAVAL

"Falk es nuestra identidad, creemos que en ese sentido él lo tiene claro y lo veis en cada partido. Puede estar mejor o peor ofensivamente, pero en cuanto a las cosas intangibles de energía, intensidad, rebote, defensa... pues es el primero que cumple con todo lo que ha dicho. Yo digo siempre a todo el mundo que Sito es su padre, no su padre biológico, pero para mí es su padre deportivo. Creo que Sito lo ha moldeado y ha hecho muchísimas cosas y es un mentor para él y creo que en ese sentido no puedo estar más orgulloso de la relación que tienen y del trabajo que ha hecho Sito con él para llegar a donde está. Nadie ha creído más en Will Falk que Sito, y esto para mí es una de las cosas cuando yo digo que Sito no es un entrenador normal y que estamos en el día a día haciendo cosas distintas", ha explicado Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, tras la renovación del alero.

Will Falk, del UCAM Murcia, durante su acto de renovación. / UCAM Murcia CB

Venía de brillar en el Europeo sub-16 de 2019 con la selección de Suecia, de la que también forma parte del primer equipo, de hecho, ha sido convocado en este parón por las Ventanas FIBA, y tras pasar por el Stellazzurra Roma sub-18, al que llegó desde el Boras Basket de su país. Gracias a que llegó en etapa de formación a España, está considerado cupo, por lo que su renovación tiene un valor estratégico para cumplimentar con esa petición de fichas (cuatro en ACB y cinco en Champions/Europe Cup).

Un cambio de vida

"Ha sido un tiempo muy chulo y para mí ha cambiado mi vida desde que yo llegué. Estaba en una situación un poco difícil en Roma y cuando yo llegué aquí han sido unos años que tampoco fueron fáciles, porque han pasado muchas cosas, pero han sido muy chulos y cada año he ido a más. Al final estoy muy agradecido de estar aquí y ha sido un orgullo cada año", ha declarado Will Falk ante los medios.

"Para mí, mi objetivo es estar aquí los máximos años que pueda y como siempre digo, entonces mi objetivo es quedarme aquí, ser un murciano más y ojalá que sean muchísimos años aquí", comentó en este sentido y añadió que "Sito Alonso ha sido una persona muy importante, no solamente en baloncesto, también como persona. Me ha ayudado a crecer cada día".

En el actual curso ha sorprendido al entrar en la rotación en todos los partidos de ACB, pero su aportación al juego no ha dejado lugar a dudas. Ha disfrutado de una media de 9:21 minutos en pista con 1,6 puntos y 2 rebotes en la competición española, y en la FIBA Europe Cup, donde ha disputado cinco encuentros, sus promedios son de 17:10 minutos, 5,8 rebotes y 4 puntos. Pero más allá de sus números ofensivos, Falk ha destacado por su capacidad defensiva e intensidad en su juego.