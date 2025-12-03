El Real Murcia consigue la épica en Copa y elimina al Cádiz

El Real Murcia sorprendió y eliminó al Cádiz, de Segunda División, de la Copa del Rey (3-2). El encuentro que se vivió en Nueva Condomina fue de esos que deja esta competición. Mucha emoción y euforia cuando el cuadro grana se marchaba con ventaja de tres goles al descanso. Y momentos de máxima tensión y agonía cuando le tocó sufrir el continuo asedio de los gaditanos, que se quedaron a un solo gol de forzar la prórroga. El Real Murcia consiguió su pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey en la semana previa al derbi regional ante el Cartagena.La emoción de la Copa del Rey volvía a la ciudad de Murcia, esa competición en la que los equipos más pequeños se hacen fuertes ante los grandes. Y el conjunto grana quería convertirse en un matagigantes, y para ello tenía que derrotar al Cádiz. Una misión complicada para los de Colunga, sobre todo teniendo el próximo lunes el derbi ante el Cartagena.

El Real Murcia empezó el encuentro con algo de miedo, yendo por detrás del Cádiz, que era el que marcaba el ritmo. Llegando al primer cuarto de hora, el cuadro de Colunga vio que tenía mucho espacio para poder jugar. Comenzó a combinar con más calma, encontrando más huecos, a diferencia de lo que viene acostumbrado en la Primera Federación.

Cuando el Murcia notó esa posibilidad de jugar con comodidad, fue cuando llegó la primera alegría. Tras una buena jugada a balón parado, Pedro León, desde dentro del área, mandó una pelota al segundo palo, donde Schalk remató de semivolea. La zaga gaditana sacó el balón del holandés, pero ya había cruzado la línea. La afición explotó cuando vio a su equipo ponerse por delante en la Copa del Rey.

El segundo mordisco

Lo que no se esperaba el cuadro de Gaizka Garitano era que, después del primer tanto, los granas volvieran a morder con más intensidad. A los pocos minutos de sacar el Cádiz de centro, el Real Murcia volvió a dar un golpe sobre la mesa. Schalk, autor del primer tanto, condujo el esférico por el carril central a la espera del desmarque de alguno de los de arriba. Pedro Benito vio las intenciones del holandés y cazó su pase, batiendo a David Gil. Muy a favor se le ponía la eliminatoria a los de Adrián Colunga, aunque aún quedaba mucho partido por disputar.

Tras el momento de euforia, con los goles del cuadro grana, el encuentro volvió a la calma. El tiempo pasaba y el Cádiz no se estaba sintiendo cómodo sobre el verde. La contundente defensa del Murcia impedía que los gaditanos pudiesen encontrar espacios donde hacer algo de daño. Al borde del descanso, cuando todo apuntaba a que la primera parte moría con el 2-0, apareció David Vicente. El lateral se sumó al ataque y sacó un derechazo, desde la frontal, hizo el tercero de los suyos.

Diego Piñeiro para un penalti

Al comienzo de los segundos 45 minutos el Cádiz movió fichas y metió a 4 futbolistas del primer equipo, buscando darle la vuelta a la eliminatoria. Gracias a esos movimientos, Dawda, recién ingresado, provocó un penalti. Álex García fue el encargado de lanzar la pena máxima. Quiso buscar el centro, pero Diego Piñeiro, pese a lanzarse a su izquierda, consiguió atajar con su pie.

El Real Murcia sabía que le iba a tocar sufrir mucho para llevarse el encuentro. Contaba con la fortuna de disfrutar de tres goles de ventaja, pero si no andaba con cuidado, en un abrir y cerrar de ojos la cosa podía cambiar. Tal y como pasó en el minuto 6 del segundo tiempo, cuando el Cádiz logró batir a Diego Piñeiro por mediación de Youssof Diarra.

El equipo gaditano se armó de valor y empezó a hacer su fútbol, atosigando al Real Murcia con varias llegadas. Restaba un cuarto de hora para que concluyese la eliminatoria y Gaizka Garitano sabía que tenía que meter una marcha más. Así fue cuando, en el 76, llegó el segundo de los gaditanos a través de Dawda. El Real Murcia hubiese preferido que ese segundo gol llegara con menos tiempo en el marcador, porque sabía que le iba a tocar sufrir mucho en los instantes finales.

El momento más agónico llegó en los cinco minutos de añadido. Un alargue de infarto que separaba al Murcia de pasar a la siguiente fase, donde se enfrentará a un equipo de Primera División, o de irse a la prórroga. Al final, y con un gran trabajo defensivo por parte de todo el equipo y de los jóvenes Héctor y Jorge Sánchez, defendió el resultado. El cuadro de Adrián Colunga destronó al Cádiz y se ganó su billete para la siguiente ronda de la Copa del Rey.