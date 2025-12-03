El UCAM y el Real Murcia se enfrentarán en La Condomina por Cáritas el 30 de diciembre

El martes 30 de diciembre se volverá a celebrar una nueva edición, la quinta, del partido Benéfico de Navidad a favor de Cáritas que organiza el ayuntamiento de Murcia y que volverá a enfrentar en La Condomina al UCAM Murcia y el Real Murcia. El duelo dará comienzo a las cuatro de la tarde y la entrada costará cinco euros para los adultos y tres para los niños. Además, hay un pack familiar de cuatro entradas por doce euros, que estará disponible solo en los puntos de venta físicos y en las taquillas del estadio el mismo día del partido. Toda la recaudación irá a parar un año más a Cáritas Región de Murcia.

“Este partido es un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en un motor de solidaridad, unión y compromiso social. Murcia es una ciudad que responde cuando se la necesita, y este encuentro demuestra que nuestros clubes y nuestra afición están a la altura de los valores que queremos impulsar”, ha manifestado en la presentación oficial el concejal de Deportes del ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, quien ha estado acompañado en el acto por Juan José Fernández Nova, vicepresidente del Real Murcia; José Luis Mendoza, vicepresidente del UCAM Murcia; Julito Romero, delegado episcopal; y José Antonio Planes, subdirector diocesano, los dos últimos en representación de Cáritas Región de Murcia.

Mendoza, por su parte, subrayó que “estamos muy contentos de seguir apoyando esta acción solidaria. Por quinto año consecutivo, nuestro club de fútbol y la UCAM se ponen a disposición de los más necesitados”.