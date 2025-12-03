El partido entre semana, la ‘kriptonita’ de Javi Rey

En la demostración de virtudes que está realizando Javi Rey a los mandos del Fútbol Club Cartagena, hay algunos puntos que flaquean. El más evidente está en los partidos fuera de casa, en los que ha sido más vulnerable el cuadro portuario y donde ha mostrado menos solvencia. No obstante, hay otra circunstancia que ha complicado la vida al técnico gallego: las semanas con tres partidos. Ha tenido dos hasta el momento y se encuentra inmerso en la tercera. Las dos primeras trajeron dolorosas derrotas para un FC Cartagena que se mostró cansado y la tercera finaliza con la visita del Real Murcia en el derbi regional el próximo lunes 8.

Si faltaba algún ingrediente más que añadir al partido más esperado y comentado de la primera vuelta en la Región, le aparecen al FC Cartagena unas debilidades que seguro su rival tiene estudiadas. El conjunto del Cartagonova no ha sido capaz de cerrar con victoria ninguna de semanas de tres partidos con las que ha tenido que lidiar. De hecho, siempre ha caído en ese tercer asalto. Le pasó en Sanlúcar y le pasó en casa, evidenciando un problema para un entrenador que tiene en el reparto de minutos su principal argumento.

Por un accidente (meteorológico y logístico) tuvo que jugar el Cartagena su primer partido entre semana de la temporada. La tercera jornada, disputada en Sabadell, sufrió un aplazamiento para semana y medio después debido a la tormenta que azotó la zona de la Nova Creu Alta.

Alterando el ritmo normal de competición, el partido se quedó a medio y se retomó nueve días más tarde, el 24 de septiembre, obligando al equipo albinegro a viajar de nuevo y jugar de nuevo. Aunque sólo fue medio partido, supuso un gran inconveniente de organización y convirtió el siguiente encuentro, cuatro días después, en una pesadilla. El equipo salió con el pie cambiado al estadio de El Palmar y se llevó un 3 a 0 del Sanluqueño.

Javi Rey, entrenador cartagenerista, siempre ha negado el cansancio como excusa. No obstante, antes del choque frente al Sanluqueño desveló que priorizaba la recuperación en una semana con tres encuentros y después de perder admitió que su equipo jugó al 80 por ciento.

Lo mismo le sucedió tras la primera ronda de Copa. Tras superar al Puente Genil por la mínima, tuvo que jugar frente al Villarreal B en el Cartagonova tres días más tarde. El resultado fue parecido: derrota por 0 a 2 y un reguero de malas sensaciones que no había ofrecido el equipo en casa hasta ese momento.

Ambas derrotas, dos de las únicas tres que suma en todo el curso el cuadro portuario, se dieron en circunstancias concretas y parecidas. Las mismas que tiene el partido del lunes frente al Real Murcia. El FC Cartagena se medirá ni más ni menos que a todo un Valencia de Primera División cuatro días antes del derbi por regional excelencia. Aún así, no estará el rival en la misma situación, ya que el Real Murcia también debe jugar Copa del Rey antes de disputar el derbi, aunque lo hará un día antes y frente al Cádiz, equipo de inferior categoría que el Valencia.

Las rotaciones de Javi Rey vuelven a ser clave para la gestión de tres encuentros en once días. Ya ganó el primero, frente al Betis Deportivo fuera de casa, y afronta el segundo, de máxima exigencia frente al club ché. En una competición que no es prioritaria para el FC Cartagena, Rey deberá equilibrar la balanza entre pérdidas y beneficios. Si va a por el partido, con bajas probabilidades de ganarlo, puede ver comprometida la actuación de los suyos días después en el derbi en un partido que sí es vital para su objetivo de la temporada.