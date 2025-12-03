Gimnasia rítmica
Dos medallas para la rítmica regional masculina en la Copa
Uriel Fernández, con una plata, y Antonio Moreno, con un bronce, suben al podio
La gimnasia rítmica regional masculina regresó de la Copa Base Individual celebrada en el Polideportivo Gallur de Madrid con dos medallas, una de plata para Uriel Fernández, del Ciudad de Cehegín, en categoría prebenjamín; y una de bronce para Antonio Moreno, del Carthago de Cartagena, en cadete. Además, en infantiles, Víctor Bernardeau, del Cronos de Puente Tocinos, acabó en la octava posición. Estos resultados dejaron a la Región de Murcia en la sexta posición en la clasificación por autonomías masculinas entre catorce pese a contar con solo tres participantes.
Fernández fue segundo con una nota de 15.000, solo superado por Mario Collantes, de Castilla y León, mientras que Moreno se quedó con 18.700 muy cerca de la plata, que fue para el andaluz Julio Pérez.
