Javi Rey: "Esperamos ser la sorpresa de esta eliminatoria"

Tiene el FC Cartagena dos grandes compromisos en apenas ocho días. El primero, frente al Valencia en Copa del Rey como único equipo de Primera RFEF que se enfrenta a una escuadra de la máxima categoría. El segundo, el derbi. Un derbi del que no quiere hablar Javi Rey todavía. "No quiero pensar en el lunes. Quiero hablar del jueves porque tenemos un partido muy bonito, histórico y que nos quedará para siempre", ha expresado el técnico en la rueda de prensa previa al partido copero.

El gallego ha desvelado que el equipo está "hasta arriba de informes técnicos", al mismo tiempo que ha admitido que "la ilusión puede con todo". Esa ilusión que le lleva a pensar en eliminar a todo un Valencia. "Ojalá se cumpla. Sabemos de la dificultad. Jugamos contra un equipo de Primera División, pero, si en algún deporte puede haber sorpresas, es en el fútbol", ha comentado. "En todas las eliminatorias de Copa del Rey hay sorpresas. Nosotros esperamos ser la sorpresa de esta eliminatoria", ha añadido.

Sobre las rotaciones, Rey ha manifestado que el gran partido de Copa le ayuda a repartir minutos con premio para toda la plantilla. "Tengo suerte porque tengo la Copa del Rey. Si nos hubieran eliminado, sería más difícil de gestionar el vestuario. Yo sé que los jugadores quieren jugar contra el Valencia y contra el Murcia. A ver si pueden jugar todos entre jueves y lunes", ha deseado.

En cuanto a la idea de partido, Javi Rey ha comentado que la calidad del Valencia condiciona el planteamiento, aunque intentará ser lo más fiel posible a su estilo. "Algún matiz va a haber, sobre todo, condicionado por el rival. Transitan muy bien de medio campo hacia arriba y tiene futbolistas como Diego López, Danjuma, Hugo Duro, Beltrán… Hay que frenar esas individualidades, pero no vamos a variar mucho nuestra manera de jugar. Queremos ser protagonistas y hacer ataques largos cuando podamos", ha explicado.

Por último, el orensano ha pedido a la afición "que nos ayude". "Habrá momentos en los que vamos a sufrir, en los que no tengamos el balón y tengamos que defender. Cuando nos fallen las fuerzas, los necesitaremos", ha concluido el técnico del FC Cartagena.