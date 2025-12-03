El Hozono Jairis recibe al líder Spar Girona tras dos derrotas consecutivas

El Hozono Global Jairis buscará romper esta tarde (19:00 horas) una mala racha de dos derrotas seguidas entre la Liga Femenina Endesa y la EuroCup Women y no lo tendrá fácil frente al Spar Girona, que es el líder de la competición doméstica con un bagaje de siete partidos ganados y tan sólo uno perdido.

El encuentro lo afronta el conjunto entrenado por Bernat Canut después de caer la pasada semana en el torneo continental por 75-61 en la pista del AZS UMCS Lublin polaco y en liga por 65-70 contra el Perfumerías Avenida de Salamanca.

Una entrada de regalo para los abonados

Las murcianas, con cuatro encuentros ganados y otros tantos perdidos, son séptimas en la Liga y enfrente tendrán a un rival que comanda la tabla. En este encuentro el club regala una entrada a cada abonado y abonada, una acción con la que la entidad presidida por Salvador Costa quiere agradecer el apoyo incondicional de su afición. Dichas invitaciones están disponibles exclusivamente en las oficinas del Jairis.

Canut, quien está de enhorabuena por el nacimiento de su hija Aina, seguirá sin contar hoy con la alero internacional francesa Kendra Chery, lesionada de larga duración, además de ya no estar en la plantilla Andrijana Cvitkovic, circunstancias que han dejado una corta rotación: «A estas alturas y jugando doble competición es obvio que el equipo está cansado, pero todos los equipos de la Liga que compiten igualmente en Europa están en la misma situación y en este caso Girona llegará en una situación similar», indicó David Muñoz, ayudante del técnico.

El Spar Girona está liderado por la pívot maliense Mariam Coulibaly, cuarta jugadora más valorada de la competición con un promedio de 18,7 créditos por encuentro. Además, suma a talentos como la alero lituana Juste Jocyte, la ex del Jairis Arica Carter, escolta estadounidense con pasaporte de Azerbaiyán; la alero canadiense Laeticia Amihere y la base sueca Klara Holm.