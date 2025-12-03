El Hozono Global Jairis cae ante el Spar Girona en noventa segundos

Todo el partido concentrado en menos de dos minutos, como un gran circo clásico el mejor número se quedó para el final, pero ese final fue trágico para el Hozono Global Jairis ante el líder de la Liga Femenina Endesa, el Spar Girona (71-77). En un choque tan igualado conseguir una ventaja de +6 a falta de cinco posesiones era oro puro, pero este año al conjunto de Alcantarilla, en el que debutó la sueca Ehm, le crecen los enanos en forma de lesiones o mala suerte, o quizás no saben ser equilibristas en finales apretados.

Y es que todo el partido fue un continuo trapecio en el marcador, con ventajas mínimas para un equipo y pequeños parciales para el otro. Solo quien hacía la doble pirueta de encajar un buen ataque con una buena defensa permitía llevar ventaja en el luminoso.

Así fue el primer acto, donde el Jairis conocía el guion de lo que había que hacer para parar el Girona, ayudas sobre la defensa de Jocyte o Carter y no permitir balones a Coulbaly, pero dos buenas acciones defensivas y un triple de Ainoa López dejaron el choque en 16-19.

El plan del Jairis no iba por mal camino, ataques rápidos y mucha presión sobre Jocyte, Carter o Canella. Solo faltaba que las lanzadoras de cuchillos del perímetro acertaran y obligaran a la defensa visitante a abrirse más, pero otra vez solo dos triple es un pobre bagaje. Aun así, Ayuso o Vonleh hacían malabares por dentro para terminar con diez puntos cada una al final de la primera parte. Pero nunca mejor dicho, el partido era un circo a dos pistas, donde las diferencias eran mínimas dos o cuatro puntos, a lo sumo, sólo así se explica acabar este segundo acto con un empate casi técnico 36-37.

El tercer cuarto las artistas del Jairis tomaron mostraron sus mejores trucos, un triple de Prieto sirvió para firmar un primer parcial interesante de 9-0 que neutralizó un +5 anterior de Girona (51-47), pero a las catalanas le quedaba un conejo en la chistera desde el 6,75, Ainoha López volvió a castigar el aro local para dejar el último acto con un mínimo +3 (55-52).

El equilibrio era la constante entre los dos equipos, solo faltaba que salieran a pista las prestidigitadoras para hipnotizar el choque. Y ahí fue cuando Ayuso y Lou López sacaron toda su magia para poner un ese esperanzador +6 (71-65), pero este año al Jairis le crecen los enanos, la falta de rotaciones, la poca frescura en los últimos instantes y luchar frente al forzudo de la liga en forma de rebote de Coulibaly y triple de Jocyte para encarrilar ese definitivo 0-12 que dejó el silencio más sonoro en un Fausto Vicent que conoce más derrotas que victorias este año.