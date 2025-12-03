Felipe Moreno: "El Real Murcia va a ganar el derbi por 1-3"

Celebraba ayer el Real Murcia una Junta Extraordinaria de Accionistas en la que se iba a someter a votación de los socios el Plan de Reestructuración que se va a presentar en los juzgados. Una Junta en la que Felipe Moreno avisaba desde el principio que él tenía «poco que decir», dejando todo el protagonismo tanto al secretario del consejo de administración, Germán Maldonado; como al abogado de la entidad, Higinio Pérez. Posiblemente fue la cita más tranquila del máximo mandatario grana, que no tuvo ni que dedicar tiempo a escuchar a Julián Luna, ya que el archenero llegó media hora tarde a Nueva Condomina y los asistentes decidieron no dejarlo entrar a la sala.

Fue tan tranquila la cita que no hubo ni emoción en la votación del Plan de Reestructuración. Como se esperaba, la Junta aprobó por una gran mayoría el segundo intento del proceso concursal, cuyo próximo paso será presentarlo en el Juzgado de lo Mercantil para que sea homologado.

Con una asistencia del 84% del capital social -10 millones de euros-, el 91% aprobó un Plan que fue ‘vendido’ a los asistentes como la única fórmula para evitar la liquidación de una entidad cuya deuda, una vez que se anulen todas las ampliaciones posteriores a 2018, se eleva a 32 millones, a lo que hay que sumar las nuevas cantidades pendientes con Hacienda por los intereses y los 1,2 millones que reclaman en los juzgados los últimos jugadores y entrenadores despedidos.

Ese respaldo masivo, como ya ocurrió en diciembre de 2023 cuando también se aprobó el intento que acabaría tumbado el pasado mes de julio por la Audiencia Provincial, fue la principal noticia junto con la apuesta que hizo Felipe Moreno al ser cuestionado por el resultado del derbi del próximo lunes que enfrentará al Real Murcia con el FC Cartagena en el Cartagonova. Fue a la conclusión de la Junta, mientras el cordobés atendía a los medios, cuando se vino arriba viendo la buena racha que viven los granas desde la llegada de Adrián Colunga al banquillo. Además de destacar el gran trabajo del asturiano, el presidente grana no solo afirmó que «el Real Murcia va a ganar al Cartagena», sino que además apostó por una victoria amplia de los murcianistas, apostando por «un 1-3».

Sobre lo deportivo también dijo que no esperaba que el Real Murcia consiguiese 13 puntos de los últimos quince, aunque dijo que «era lo que deseaba» cuando decidió poner fin a la etapa de Etxeberria y apostar por Colunga.

Miedo a las impugnaciones

Respecto al Plan de Reestructuración, el cordobés confía en que salga adelante porque «no paran de salir deudas». «No se acaban nunca», reiteraba Felipe Moreno, que explicó a los asistentes la última reunión con Hacienda, donde se sacó el compromiso de que no se embargaría pese a que hay nuevas deudas por los intereses generados. Una vez se homologue el Plan, Felipe Moreno confía en «saber exactamente lo que hay que pagar».

Este será el segundo intento, después de que la Audiencia Provincial tumbara el anterior, y no será fácil, porque ya hay acreedores que van a impugnar. Esas impugnaciones preocupan a Felipe Moreno, como él mismo aseguró, porque hace que «el proceso no sea tan fácil», aunque espera que «hayamos aprendido de los errores del pasado».

Habrá que ver si finalmente se impugna el nuevo Plan, pero lo que es seguro es que la Junta de ayer será impugnada tanto por Mauricio García de la Vega como por Fibranet.

El quorum en entredicho

Los abogados el mexicano ya enviaron un burofax al club informando de que no estaban conformes con que sigan apareciendo en el libro de socios los accionistas posteriores a la ampliación de 2018, ya anulada por el Supremo y que conllevará que el resto también se tumben.

Consideraba Iconos que el capital real debería de ser de 178.000, siendo García de la Vega el segundo accionista, pero el secretario del Real Murcia explicó que ahora mismo los juzgados solo se han pronunciado sobre la ampliación de 2018, y a eso se atiene el club, porque de lo contrario los accionistas afectados podrían haber impugnado al considerar que se habían adelantado acontecimientos.

De todas maneras, el Real Murcia decidió hacer una simulación, ofreciendo los datos de quorum teniendo en cuenta las dos opciones. Con un capital social de 10 millones, el capital representado fue del 81%, lo que superaba notablemente el 50% exigido por la ley. Esa ventaja desaparecería si el capital hubiera sido de 178.000 euros, porque en ese caso la asistencia hubiera sido del 50,8%.