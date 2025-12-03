Cierre parcial del Sánchez-Pizjuán y multa económica al Sevilla FC por los altercados en el derbi frente al Betis

La grada baja de Gol Norte del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán permanecerá cerrada por 3 partidos. Así lo ha confirmado el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol al Sevilla FC.

El cierre será solo parcial en un sector de esa zona, lugar dónde los aficionados lanzaron objetos al césped que obligó a suspender el derbi. También habrá una multa económica de 45.000 euros para la entidad nervionense. Tras la misma, se ha conocido la sanción a Isaac Romero de dos partidos. La entidad rojiblanca ya ha comunicado que recurrirá ambas sanciones tanto en instancias deportivas como ordinarias.

Así fue la suspensión del derbi

Era el minuto 86 de partido, entre el Sevilla FC y el Real Betis, cuando Bartra y Natan celebraron una jugada defensiva con cierta efusividad tras impedir que Akor Adams marcara el primer tanto del conjunto sevillista. Los aficionados de Gol Norte comenzaron a tirar una multitud de objetos (botellas y mecheros) al césped en la que impactó en alguno de los centrales verdiblancos. Incluso, Azpilicueta se tuvo que acercar a los aficionados para que parasen de lanzar objetos y tranquilizar los ánimos del personal. No hubo manera.

El colegiado Munuera Montero ordenó la suspensión temporalmente del choque y los futbolistas se retiraron a vestuarios, tras activar el protocolo de seguridad. El encuentro se reanudó en el córner y no volvió a haber lanzamientos al terreno de juego.

Marc Bartra celebra una acción defensiva / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por el momento, habría una clausura parcial de Gol Norte frente a los encuentros Real Oviedo, Levante y Celta de Vigo. Los tres últimos partidos de la primera vuelta.

El acta arbitral de Munuera Montero

"En el minuto 79, desde el fondo norte, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, solicitando al delegado de campo que procediera a comunicar, a través de la megafonía del estadio, un mensaje para que cesaran dichos lanzamientos.

Posteriormente, en el minuto 86, y debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios.

En el vestuario arbitral se reunió a los delegados de ambos equipos, directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo, para informarles sobre la situación y advertirles que, en caso de repetirse los lanzamientos, se suspendería definitivamente el partido.

Se solicitó al coordinador de seguridad que garantizara la seguridad de los participantes para poder reanudar el partido. El coordinador, tras esperar un tiempo prudencial, informó que el ambiente se había calmado y que se podía proceder con la reanudación.

Los equipos regresaron al terreno de juego aproximadamente 15 minutos después y el partido se reanudó alrededor de 18 minutos después de la suspensión. El partido continuó sin nuevos incidentes."