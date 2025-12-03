El Cádiz, un reto mayúsculo para un Real Murcia en racha a cuatro días de ir al Cartagonova

Con la moral por las nubes llega el Real Murcia a la segunda ronda de Copa del Rey. Después de vencer al Antequera en el primer compromiso copero en un encuentro que se decidió en la tanda de penaltis, el conjunto murciano se mide al Cádiz (20.00 horas) de nuevo en la Nueva Condomina. La competición con la que inició Adrián Colunga su gran racha actual vuelve a dibujar un nuevo reto para el Murcia.

No será fácil. De hecho, el escenario normal depara al conjunto grana una derrota que sería la primera de Colunga desde que cogió los mandos. El Cádiz, equipo potente de Segunda División que lucha por volver a la máxima categoría, no debería tener problemas para superar a un Real Murcia que anhela el ascenso a Segunda.

No obstante, el gran momento de los murcianos hace dudar al más cadista y hace creer al menos murcianista. La racha se alarga ya durante seis partidos sin perder entre liga y Copa, de los cuales cinco se cuentan por victorias.

El problema del Real Murcia está en la enfermería, donde se acumulan seis jugadores del primer equipo. Por su parte, el cuadro de Gaizka Garitano, necesita reivindicarse tras una mala racha en liga con una única victoria en los últimos seis encuentros. Quieren continuar en la competición del ‘K.O.’ a costa del Murcia, al que el entrenador cadista considera «de los equipos más en forma de la categoría». Reto antes del derbi que puede marcar la moral del cuadro grana.

Ficha previa

REAL MURCIA: Gazzaniga; Mier, Héctor Pérez, Jorge Sánchez, Cristo Romero; Sekou, Antonio David; Pedro Benito, Ekain, Palmberg; y Flakus.

CÁDIZ CF: David Gil; Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Raúl Pereira; Tabadze, Joaquín G., Diarra, Ocampo; Camara, García Pascual.

ÁRBITRO: Muresan Muresan.

HORA Y TV: 20.00 horas. Por confirmar.