Un atrevido Cieza se queda con la miel en los labios

No pudo ser. Un valeroso CD Cieza, que durante todo el encuentro estuvo a un nivel muy superior al que refleja la diferencia de categoría, plantó cara a un Levante UD que solo tuvo la posesión, pero que en ningún momento dio síntomas de superioridad. Sin embargo, se llevó la eliminatoria de Copa del Rey en La Arboleja, que se llenó, con una victoria por la mínima (0-1).

El primer tiempo fue un quiero y no puedo. El equipo valenciano movió el esférico, pero en terreno de nadie, y la sorpresa pudo saltar cuando en el minuto 15 Ayoub, se quedó centímetros de la gloria y de hacer un tanto para los locales.

El equipo espartero conseguía llegar al descanso con un empate que hacía albergar esperanzas a una afición que llegó el campo en busca de la machada de su equipo, que en la actualidad es el líder del grupo XIII de Tercera RFEF.

Tras la reanudación, el Levante imponía su clase y, en una jugada de fortuna Koyalipou, mandaba el esférico al fondo de la red, pero poco o nada más hicieron los discípulos de recién nombrado entrenador Álex del Moral, quien se estrenaba tras la destitución de Julián Calero.

Un ataque del CD Cieza en el partido ante el Levante / José Bermúdez

Tras reanudar el juego y con el entusiasmo de la grada que espoleaba a los discípulos de Despotovic, el CD Cieza lo intentó por todos los medios, pero sobre con balones bombeados al área. Con la salida al campo del veterano delantero Florian, se intensificó el acoso, pero sin materializar ninguna ocasión los locales.

Lanzamiento de una botella desde la grada

La nota negativa del encuentro fue el lanzamiento desde la grada de una botella que impactó en un jugador visitante y que el colegiado, Cuadra Fernández, entregaría al delegado Cieza, localizándose el lanzador y siendo puesto a disposición de las autoridades.

Con todo esto se llegó a los minutos finales sin que el marcador sufriera alteración y con la victoria de un Levante que pasa de ronda sin mostrar la superioridad que a priori hay entre las dos entidades. Toca centrarse en la liga y en la visita de este domingo del Imperial.

Ficha técnica

CD Cieza: Álex Sánchez; Aguirre, Guerrero, Edu Luna, Rafa Ortiz; Britos, Sergio Camacho, Samu Martínez (Esteban López, 82), Ayoub; Domi (Ángel García, 88) y Darío (Florian, 60).

Levante UD: Pablo Campos; Víctor García, Cabello, Martín Krug, Pampín; Vencedor (Olasagasti, 74), Oriol Rey, Roger Brugué (Nacho Pérez, 86), Iker Losada (Pablo Rosón, 93); Koyalipou (Etta Eyong, 74) y Morales (Iván Romero, 86).

Gol: 0-1. Min. 57: Koyalipou.

Árbitro: Cuadra Fernández. Amarilla a los locales Domi y Florian; y al visitante Vencedor.

Campo: La Arboleja. 3.250 espectadores.