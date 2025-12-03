Natación
Agridulce debut de Diego Mira en el Europeo de Lublin
El santomerano se queda fuera de las semifinales en 200 espalda por ser el tercer español
El nadador santomerano Diego Mira tuvo un debut agridulce en el Europeo de piscina corta que se disputa en Lublin. El murciano compitió en la prueba de 200 metros espalda, donde logró en las series eliminatorias el decimotercer tiempo con 1:52.00, que le valía para meterse en semifinales, pero al acabar con mejor registro los otros dos españoles en la prueba, se quedó fuera por cuota de países. Mira volverá a competir el próximo sábado los 400 estilos, distancia donde recientemente batió el récord nacional.
