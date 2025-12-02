El Yeclano Deportivo ya tiene nuevo entrenador

El Yeclano Deportivo, que ocupa puesto de play out en el grupo IV de Segunda RFEF, ya tiene nuevo entrenador tras la destitución de Iván Martínez el pasado domingo. El equipo azulgrana, que ha perdido los tres últimos encuentros de liga, ha contratado al madrileño Iván Ruiz, de 45 años de edad, que se encontraba sin equipo tras dirigir el curso pasado al Calahorra.

Ruiz se inició en los banquillos en el juvenil B del Getafe en 2015, para después pasar por el Móstoles, de Tercera, y el juvenil A del club getafense antes de dar el salto a Segunda B con el Navalcarnero, al que dirigió nueve partidos. Posteriormente dirigió al filial del Getafe, en Tercera, para en la campaña 2022-2023 estrenarse en Segunda RFEF con el Estepona. En la 2023-2024 estuvo los ocho primeros partidos en el Penya Independent, y el curso pasado llegó al Calahorra en octubre, no pudiendo evitar el descenso del equipo a Tercera RFEF del club riojano. Ruiz también vivió una etapa en China, donde fue coordinador de la escuela Atlético Shenzhen en 2019.

El nuevo técnico debutará el próximo sábado en el encuentro que el Yeclano jugará ante el Real Jaén en La Constitución a partir de las doce de la mañana.