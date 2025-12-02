Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La yeclana Eva Navarro conquista su segundo título con la selección absoluta

La Nations League de 2025 se suma el título de campeona del mundo de 2023

Eva Navarro, con el dorsal 19, celebrando con la selección española el título de la Nations League

Eva Navarro, con el dorsal 19, celebrando con la selección española el título de la Nations League / Europa Press

Dioni García

Aunque no llegó a jugar ni un solo minuto en el partido de vuelta en el Metropolitano ante Alemania, la yeclana Eva Navarro también se colgó del cuello la medalla de oro, otro título más para la murciana que milita en el Real Madrid con la selección española absoluta, con la que debutó en 2019 y con la que ganó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023. Tras un año fuera de las convocatorias por un bajón de juego después de los Juegos Olímpicos de París, la llegada de Soni Bermúdez la ha devuelto al equipo.

El primer éxito mundialista de Navarro con la camiseta de La Roja fue en 2016 con un tercer puesto en el Mundial sub-17, en el que marcó tres goles. Después, en el sub-20 de 2018 en Francia, fue subcampeona, para logra la primera medalla de oro con la sub-17 en Uruguay.

En Campeonatos de Europa, fue campeona con la sub-17 en 2018, y subcampeona en 2016 y 2017 en la misma categoría.

