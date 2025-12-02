La yeclana Eva Navarro conquista su segundo título con la selección absoluta

Aunque no llegó a jugar ni un solo minuto en el partido de vuelta en el Metropolitano ante Alemania, la yeclana Eva Navarro también se colgó del cuello la medalla de oro, otro título más para la murciana que milita en el Real Madrid con la selección española absoluta, con la que debutó en 2019 y con la que ganó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023. Tras un año fuera de las convocatorias por un bajón de juego después de los Juegos Olímpicos de París, la llegada de Soni Bermúdez la ha devuelto al equipo.

El primer éxito mundialista de Navarro con la camiseta de La Roja fue en 2016 con un tercer puesto en el Mundial sub-17, en el que marcó tres goles. Después, en el sub-20 de 2018 en Francia, fue subcampeona, para logra la primera medalla de oro con la sub-17 en Uruguay.

En Campeonatos de Europa, fue campeona con la sub-17 en 2018, y subcampeona en 2016 y 2017 en la misma categoría.