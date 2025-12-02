La vuelta de la final de la Nations League, en directo | España - Alemania

Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League, una final que aparece apenas cuatro meses después de la cicatriz que dejó la Eurocopa perdida ante Inglaterra en los penaltis. El fútbol pocas veces concede revancha tan pronto, y esta vez lo hace con un premio mayúsculo: la opción de conquistar el tercer título de la historia de la selección.

Todo quedó abierto tras el 0-0 de Kaiserslautern, un partido de doble lectura. En la primera parte, Alemania impuso músculo, ritmo y una presión que obligó a España a resistir. Fue un ejercicio de supervivencia sostenido por una Cata Coll enorme y por Irene Paredes, que salvó un gol cantado bajo palos. En la reanudación, la Roja reajustó posiciones, ganó metros y respiró al fin con balón. El empate se acogió como un tesoro: la final se decidiría en casa.

Con el Metropolitano rozando el lleno, España quiere que esta vuelta sea distinta. Quiere volver a su identidad, a ese fútbol que domina desde la pausa y acelera desde el talento. Alexia Putellas, que ya había advertido que “ahora sí que queda una final a un partido”, encabeza un grupo que se siente preparado para dictar el ritmo del encuentro. Alrededor, Mariona, Ona Batlle, Laia Aleixandri y una generación que ha aprendido a competir desde la serenidad y el vértigo y a superar situaciones de adversidad.

Min. 26 (0-0). Mixto de Anyomi La delantera probó suerte pero no contactó de lleno con la bola.

Min. 25 (0-0). Despeja 'in extremis' Olga Carmona realiza un gran tackle cuando Cerci iba a rematar a puerta.

Min. 22 (0-0) REMATA ESTHER DE CHILENA El remate acrobático terminó en las manos de la portera alemana.

Min. 20 (0-0). Prueba el centro Olga Carmona Intentó un centro lejano la lateral, pero Berger interceptó la intentona.

Min. 17 (0-0). Igualdad en el juego Tras un buen inicio español el choque se ha igualado y Alemania se instala por jugadas en el campo de las locales.

Min. 15 (0-0). Para Cata el tiro de Kett La alemana probó de lejos, pero Cata Coll paró sin problemas.

Min. 13 (0-0) Amarilla para Mapi León La central propició un pisotón y vio la primera amonestación del partido.

Min. 11 (0-0). OCASIÓN CLARA PARA ESPAÑA Vicky se quedó sola delante de la portera, pero intentó regalar el gol a Esther y una defensa interceptó el pase, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego.

Min. 10 (0-0). Buenos primeros minutos de las de Sonia Bermúdez Haciendo valer su localía, España ha empezado más fuerte el choque.