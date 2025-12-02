El UCAM Murcia cierra la renovación de Falk hasta 2028

El UCAM Murcia CB se ha caracterizado en los últimos tiempos por planificar con bastante antelación el futuro. Otros años ha ido renovando jugadores durante el transcurso de la temporada. Y en la actual, la 2025-2026, ya ha hecho el primer movimiento estratégico ampliando el contrato del sueco Wilhelm Carl-Gustav Falk, de 22 años de edad, hasta 2028.

Falk, nacido en Sunnersberg el 25 de junio de 2003, llegó a Murcia en marzo de 2020, cuando tenía 16 años -estaba aún en edad júnior-, para integrarse en la cantera y jugar desde el primer momento en el filial de Liga EBA. Venía de brillar en el Europeo sub-16 de 2019 con la selección de su país tras pasar por el Stellazzurra Roma sub-18, al que llegó desde el Boras Basket de su país. Gracias a que llegó en etapa de formación a España, está considerado cupo, por lo que su renovación tiene un valor estratégico.

Will Falk recibe instrucciones de Sito Alonso en el UCAM Murcia-MoraBanc Andorra / Javier Bernal/ACB Photo

Debutó en la temporada 2020-2021 en ACB en un partido contra el Estudiantes, para después sufrir una grave lesión que le tuvo un tiempo apartado de las canchas. Volvió a disfrutar de oportunidades en el primer equipo, mientras que jugaba en el filial, en la liga 2023-2024 -jugó 20 minutos en siete partidos-, para en la pasada vivir dos cesiones, la primera en el Hestia Menorca, de Primera FEB, donde tras disputar catorce partidos de liga con promedios de 8:44 minutos, 1,7 puntos y 1,3 rebotes, se marchó al Sol Gironés, de Segunda FEB. Justo cuando el club catalán concluyó la temporada, regresó a Murcia y llegó a disfrutar de minutos en dos en la recta final, para anunciarse casi de inmediato que esta campaña sería un integrante más de la primera plantilla, una noticia que sorprendió porque venía de realizar una campaña discreta en categorías inferiores.

"Es uno de los nuestros"

Sito Alonso, que siempre ha defendido al jugador, y Alejandro Gómez, director general, han sido los mayores valedores del sueco, que ha sido utilizado en los puestos de escolta, alero y ala pívot, destacando por su capacidad defensiva y la energía que emplea en el juego. «Falk es uno de los nuestros» es una frase que ha pronunciado en más de una ocasión el entrenador. «Es un jugador muy especial, que ha atravesado momentos duros en su carrera, muy difíciles, con dos operaciones de rodilla y una peritonitis, problemas que han lastrado su debut mucho antes. Lo más importante es la determinación que tiene de dónde quiere estar, con quién quiere estar, y el sentimiento que tiene con las personas que le rodean, que para él no es negociable», declaró recientemente el entrenador sobre el sueco.

Will Falk lanza a canasta en el partido ante el Rilski Sportist. | JUAN CARLOS CAVAL / Caval

En el actual curso ha sorprendido al entrar en la rotación en todos los partidos de ACB, pero su aportación al juego no ha dejado lugar a dudas. Ha disfrutado de una media de 9:21 minutos en pista con 1,6 puntos y 2 rebotes en la competición española, y en la FIBA Europe Cup, donde ha disputado cinco encuentros, sus promedios son de 17:10 minutos, 5,8 rebotes y 4 puntos. Pero más allá de sus números ofensivos, Falk ha destacado por su capacidad defensiva. Además, está muy identificado con el club, por lo que se considera que es un activo importante tanto para el presente como para el futuro.

Dos partidos con Suecia en las Ventanas FIBA

Falk estará ya a disposición del entrenador este miércoles para empezar a preparar el regreso a la competición del próximo sábado en Burgos (18:00 horas, DAZN). Con Suecia ha disputado dos encuentros de clasificación para el Mundial 2027 en las Ventanas FIBA. En el primero, en la derrota ante la República Checa, jugó 19:40 minutos, en los que aportó 6 rebotes; y en el segundo, contra Eslovenia, que también acabaron perdiendo los suecos, jugó 9:23 puntos y logró 6 capturas.