El UCAM Murcia CB, en el ‘play off de las aficiones’ al ganar un 6,7% de espectadores

El UCAM Murcia CB, en los cuatro partidos disputados en la ACB hasta el momento en el Palacio de los Deportes, ha experimentado un mayor apoyo de la grada que la pasada temporada. Según un estudio elaborado por Xavi Runner, doctor en Informática de la Universidad Popular de Valencia, las gradas han registrado un 6,7% más de espectadores que la media del curso pasado, un crecimiento que le mete en el raking del ‘play off de las aficiones’, es decir, que le da para estar entre los ocho pabellones con mejor asistencia de la liga.

Hasta la fecha, 26.456 espectadores han acudido a los encuentros en casa de los jugadores de Sito Alonso, con una asistencia máxima de 6.936, que se registró en el encuentro frente al Baskonia, y una mínima de 6.254, en el duelo inaugural contra el MoraBanc Andorra. La media es, por tanto, de 6.614.

La temporada pasada, 6.198 espectadores de media

El UCAM congregó en sus 17 partidos de la campaña pasada a un total de 105.366, siempre según los datos oficiales facilitados por la ACB, con una media de 6.198 espectadores. La máxima se registró, como es tradicional, en el duelo frente al Real Madrid, con 7.262, mientras que la mínima fue de 4.715. Por tanto, el equipo ha ganado una media de 416 espectadores por jornada.

Estos datos le dan para estar entre las ocho aficiones más numerosas de la competición. En concreto, ocupa el séptimo puesto y tiene cuatro equipos por delante de ciudades con menos población que Murcia. El líder este curso es el Valencia Basket, con una media de 11.349 espectadores gracias a la apertura del Roig Arena. Después le siguen Unicaja Málaga (9.009), Baskonia (8.273), Burgos (8.579), Bilbao (7.698) y Granada (6.397). Muy cerca del UCAM se sitúa el Gran Canaria, con 6.137, mientras que el resto de equipos están por debajo de la barrera de los seis mil.

Todas las imágenes de la derrota del UCAM Murcia fente al Río Breogán / Israel Sánchez

Además, hay nueve equipos que han ganado hasta el momento espectadores con respecto al curso pasado. El que más, el Valencia Basket, que ha pasado de tener una media de 6.599 a 11.349, casi seis mil más. Después está el Joventut, con 974, y le sigue el Granada, con 600. El cuarto es el UCAM, con 416 más.

Los domingos, más público

El conjunto murciano ha jugado dos partidos los sábados y otros tantos los domingos. Y en los que se han disputado el último día de la semana ha registrado mejor asistencia de espectadores. Si contra el Andorra y el Manresa estuvo por debajo de los 6.500, contra el Baskonia rozó los 7.000 y frente al Breogán se quedó en 6.778. El próximo encuentro de liga en casa se jugará el domingo día 14 por la mañana, a las 12:30 horas, contra el Joventut de Ricky Rubio en el regreso a Ludde Hakanson y Simon Birgander.