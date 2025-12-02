La Policía, en alerta por una quedada en Cartagena de Grada Murcianista

Una quedada convocada en Cartagena a través de la cuenta en la red social X de Grada Murcianista (@murcianistas), ha puesto en alerta a la Policía, que realizará un especial despliegue tanto en las horas previas como durante y después del derbi entre el FC Cartagena y el Real Murcia, que se disputará el próximo lunes, a partir de las seis y cuarto de la tarde, en el estadio Cartagonova.

De sobra es conocida la rivalidad futbolística entre Cartagena y Murcia, como también los incidentes que se han registrado en algunos derbis a lo largo de la historia. Desde hace seis años no se daba un enfrentamiento entre los equipos más representativos de ambas ciudades, por lo que hay ganas de derbi, como se ha comprobado en la venta de entradas.

Desde las redes sociales, aficionados de ambos clubes están lanzando mensajes de apoyo a sus jugadores. Pero otros no tanto. Y ha llamado la atención la convocatoria realizada por Grada Murcianista de cara a la previa del encuentro del próximo lunes. Bajo el título ‘Invasión a Cartagena’ se emplaza a los seguidores del Real Murcia a estar el lunes, a partir de las 12:30 horas, en el Parque de Los Juncos de Cartagena para después realizar “el corteo todos juntos hacia la pocilga”, en alusión al estadio Cartagonova. El mensaje acaba con “demostraremos otra vez que somos los Reyes de la Región”. El lenguaje utilizado ya ‘invita’ a desconfiar de esta quedada de un grupo que, según fuentes policiales, está integrado en su mayoría por jóvenes. Y la Policía, según ha podido confirmar esta Redacción, está en alerta para evitar incidentes.