Ocho mil entradas vendidas para el derbi FC Cartagena-Real Murcia

El FC Cartagena ha anunciado que ya se han vendido ocho mil de las poco más de trece mil que hay disponibles para el derbi contra el Real Murcia que se disputará en el estadio Cartagonova el próximo lunes, 8 de diciembre, a las seis y cuarto de la tarde. La expectación que está levantando el encuentro en ambas ciudades crece según avanzan las horas, por lo que se podría registrar un lleno.

Si el lunes en Cartagena eran muchos los que nutrían hacían cola desde primera hora de la mañana, en Murcia no se quedaban cortos. Todos los aficionados que quisieran acompañar al conjunto de Adrián Colunga, con un precio único de 25 euros, debían acudir a la tienda del estadio para retirar su entrada. Sin excepción ni posibilidad de adquirir el billete por internet. Las colas en la explanada del estadio murcianista se alargaban con el paso de las horas y las 2.500 entradas cedidas por el Cartagena se quedaron cortas, ya que a las siete de la tarde se agotaron.

La Federación de Peñas Murcianistas, que ha organizado un viaje para los seguidores del Real Murcia, ya ha anunciado que el desplazamiento será de 20 autobuses.

Ya solo queda la posibilidad de adquirir entradas en Cartagena, donde las colas son constantes ante las oficinas del club. Y todo ello pese a que los abonados tienen que pasar por taquilla. Pero las ganas por ver un derbi que no se juega desde hace seis años, han provocado que el desembolso económico queda en un segundo plano. Con un coste desde los 15 hasta los 25 euros para socios, y de 25 a 45 euros para el aficionado en general, la venta sigue a buen ritmo y caminando hacia el lleno.