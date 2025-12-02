La Junta del Real Murcia aprobará hoy la propuesta de Plan de Reestructuración

Los accionistas del Real Murcia ya aprobaron en diciembre de 2023 la propuesta de Plan de Reestructuración elaborada por los granas y homologada unos meses después por el Juzgado de lo Mercantil. Sin embargo, como el club grana, imitando a los malos estudiantes, no hizo bien su trabajo, le ha tocado repetir después de que la Audiencia Provincial le cateara el pasado mes de julio, tumbando el mencionado proceso concursal.

De ahí que esta tarde se someta a votación ante la Junta el segundo intento de un Plan cuyo texto se conocía hace solo unos días pero que tendrá que esperar para ser presentado en los juzgados por un fallo de calculo del propio Real Murcia. Y es que, como ya publicó este diario, el Mercantil rechazó conceder la prórroga pedida por los abogados de la entidad al estar fuera de plazo. Ese error retrasa como mínimo un mes el proceso, ya que hay que empezar de cero, un mes en el que el Real Murcia no cuenta con paraguas concursal, por lo que ahora mismo cualquiera puede embargar al club o incluso pedir el concurso necesario, lo que sería un golpe mortal para la entidad.

Mientras que los juzgados se vuelven a abrir para el Real Murcia, el club grana aprovechará hoy para llevar a cabo un paso necesario, pero cuyo resultado ya se conoce. En una Junta Extraordinaria, Higinio Pérez, abogado de los murcianistas, explicará el segundo intento de este Plan de Reestructuración, que posteriormente será sometido a votación. Teniendo en cuenta que Felipe Moreno cuenta con mayoría, no habrá ningún impedimento para que el proceso salga adelante, un proceso que, además de la quita del 85% a los acreedores, vuelve a incluir una Operación Acordeón, que dejará a cero el capital social y que pone sobre la mesa una ampliación en la que Felipe Moreno convertirá los seis millones de euros de crédito que ha salvado de la quita, algo que ya cuestionó la Audiencia Provincial cuando tumbó el anterior intento.

A esta Junta ya no podrán asistir los accionistas que compraron títulos en la ampliación de 2018, después de que esta haya sido anulada por el Supremo, que hace solo unas semanas daba la razón a Mauricio García de la Vega.

Un quorum ficticio

La polémica de esta Junta está en la confección del quorum, lo que abrirá otra batalla judicial. Y es que, después de lo dictado por el Supremo, las ampliaciones posteriores a las de 2018 también serán anuladas, como el propio Real Murcia reconoce en su Plan de Reestructuración, donde se allana a lo dicho en el alto tribunal, volviendo a un capital social de 178.000 euros, que dejaría a Felipe Moreno como máximo accionista y a Mauricio García como segundo en el libro de socios.

Sin embargo, para la Junta de hoy el Real Murcia sigue dando validez a las acciones adquiridas después de 2018, lo que es considerado por muchos, entre ellos los abogados de Mauricio García, como un quorum ficticio, ya que se va a votar con títulos que en los próximos meses dejarán de tener validez. Aunque el mexicano no estará en la cita de esta tarde, el pasado viernes enviaba un burofax a Nueva Condomina informando de que impugnará la Junta y de que si se aprueba el Plan, pedirá medidas cautelares ante el Mercantil.