Jimbee y ElPozo abren la ‘semana de los derbis’ Cartagena-Murcia

Hoy, a las 20.30 horas y con retransmisión en La Liga Plus, el Palacio de los Deportes de Cartagena se convierte de nuevo en el epicentro del fútbol sala nacional con una nueva edición del derbi regional. El choque llega en una semana marcada por la efervescencia deportiva en ambas ciudades, donde el inminente derbi futbolístico del Cartagonova ya acapara miradas. Sin embargo, seis días antes, el calendario ofrece un aperitivo de máximo nivel: el enfrentamiento entre los dos clubes que mejor representan a Cartagena y Murcia en una disciplina donde compiten entre la élite. Es un partido grande entre dos aspirantes a todo.

El Jimbee Cartagena afronta esta cita con especial deseo de reivindicación. Los de Duda arrastran cierta falta de contundencia a domicilio -no ganan fuera desde hace dos meses- y todavía digieren el disgusto de su último compromiso en casa, cuando Valdepeñas asaltó el Palacio con un ajustado 3-4 y del 2-2 en Ferrol. El derbi se presenta, por tanto, como una oportunidad perfecta para recuperar sensaciones, reforzar su fortaleza como local y, de paso, enviar un mensaje claro al resto de la competición.

Enfrente estará un ElPozo Murcia que llega con tres objetivos muy definidos. El primero, y quizá el más emocional, es reafirmar que está preparado para competir sin complejos ante cualquier rival, especialmente cuando se trata del enemigo histórico. El segundo pasa por asegurar su presencia entre los dos primeros clasificados al término de la primera vuelta, lo que le otorgaría plaza de cabeza de serie en el sorteo de la Copa de España, a la que ya está matemáticamente clasificado. El tercero, más estratégico y a medio plazo, es consolidarse en la carrera por el liderato liguero: un triunfo hoy podría suponer un golpe casi definitivo para descartar a un competidor directo.

En el bando cartagenero, el acceso a la Copa de España todavía no puede certificarse matemáticamente, aunque una victoria permitiría dejarlo prácticamente encarrilado de forma virtual. No es un asunto que genere ansiedad en el vestuario ni en la directiva, pero sí un objetivo que desean cerrar cuanto antes para competir con total tranquilidad en el tramo final de la primera vuelta.

Dos ausencias en ElPozo y una en el Jimbee

En lo referente a las bajas, salvo contratiempos de última hora, ElPozo Murcia no podrá contar con Bebe ni con Ricardo Mayor, mientras que en Jimbee Cartagena la principal ausencia será la de Renato. Pese a ello, el nivel de ambos planteles asegura un derbi de ritmo alto, intensidad constante y talento sobre la pista.

En la grada se espera una atmósfera acorde con las grandes ocasiones. La afición melonera ha demostrado en los últimos años que responde en los días señalados, y hoy no será una excepción. El Palacio presentará un ambiente vibrante, teñido de ilusión y con una rivalidad deportiva tan arraigada como respetuosa.

Los precedentes recientes favorecen al conjunto cartagenero, que ha ganado los últimos cuatro duelos como local frente a ElPozo. La última victoria murciana en territorio tricolor se remonta a junio de 2024, en los play off por el título, cuando el encuentro acabó 3-3 y se decidió desde el punto de penalti.

Todo está listo para que el derbi vuelva a ser lo que siempre ha sido: un acontecimiento mayúsculo. Un partido que trasciende la clasificación y que suele prometer espectáculo.

Duda: "Nuestra afición puede ser determinante

Duda explicaba en rueda de prensa que «es una fecha que viene bien. Si jugáramos un sábado por la tarde en pleno puente, quizás nos quejaríamos también. Un martes de diciembre, con la gente en la calle, habituada a ver Champions entre semana, creo que es un buen día». Para él, la clave es clara: «Jugamos contra el líder, un equipo en dinámica muy positiva, y la afición puede ser un factor determinante».Aunque reconoce que la grada responde sola desde hace tiempo, Duda no dudó en reforzar el llamamiento: «Estoy seguro de que van a venir, pero nunca está de más pedir que esa conexión siga. No queremos perderla». El técnico valoró que, pese a la derrota en el último partido en casa, el equipo sí transmitió intensidad y compromiso: «No ha habido falta de carácter ni de ganas. El rival estuvo muy bien, pero debemos dar un poco más, y somos conscientes de ello». Sobre Josan dijo que «somos grandes amigos, pero tenemos intereses confrontados».

Josan: "En un derbi vamos a la guerra con los que estemos"

Josan González, técnico de ElPozo Murcia, reconoció sin rodeos el desgaste físico del equipo después de haber jugado «el sábado y el martes», y lamentó un calendario que considera poco equilibrado: «Es curioso que creo que somos el único equipo que, por necesidad del calendario de otro, tiene que adelantar dos partidos y que, además, es la segunda vez que cogemos una carrerilla de tres partidos seguidos fuera de casa». Aun así, recordó que el Jimbee llega «mucho más cansado» por la exigencia de sus últimas semanas. «Con los que estemos y como estemos, a la guerra», sentenció. «Es un partido importante porque estamos llegando al final de la primera vuelta. Además, conseguir la victoria nos daría la posibilidad de luchar hasta el final por ser campeones de la liga regular», apuntó. Además, cree que con puntuar, el equipo sería ya matemáticamente cabeza de serie para la Copa de España, lo que permitiría evitar al Barça en el cuadro.