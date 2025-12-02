FC Cartagena-Real Murcia: ¿Se llegará al lleno en el primer derbi tras seis años?

Hay nervios, tensión y expectación a partes iguales. Tanto en un bando como en otro. Y es que hace muchos años que no se juega el derbi regional por excelencia. Fútbol Club Cartagena y Real Murcia vuelven a verse las caras en partido oficial después de seis años en los que se han mirado de lejos. El ascenso del cuadro albinegro a Segunda y el estancamiento del conjunto grana fuera del fútbol profesional han privado a ambas aficiones de uno de los mejores derbis de nuestro país, pero de nuevo vuelven Cartagena y Murcia a mirarse a los ojos en el césped y en la grada. El del próximo lunes será uno de los derbis más esperados de la historia y así lo está demostrando el ritmo de venta de entradas.

A las 8.00 de la mañana de este lunes ya había aficionados rondando el Estadio Municipal Cartagonova. Misma historia sucedía al otro lado del Puerto de la Cadena, en la Nueva Condomina, en torno a las 9.00 horas. A pesar de que la venta de entradas para el derbi comenzó a las 10.00 en ambos estadios, muchos fueron precavidos con la intención de no perderse el encuentro.

En el caso de los albinegros, las colas a las puertas de la oficina congregaron a aquellos aficionados que prefirieron realizar la compra de las entradas de forma presencial. Con un coste desde los 15 hasta los 25 euros para socios, el ritmo de venta no frenó hasta el cierre. Los no abonados pagarán entre 25 y 45 euros.

La cesión del fondo norte completo, tanto el anillo inferior como el superior, también acarreó una mayor afluencia de personas en las oficinas albinegras. Aquellos abonados del fondo norte tuvieron que asistir presencialmente para reubicarse en otro sector del estadio respetando el precio de su zona y su consideración de abonado.

Los granas agotan las entradas

Si en Cartagena eran muchos los que nutrían las filas, en Murcia no se quedaban cortos. Todos los aficionados que quisieran acompañar al conjunto de Adrián Colunga en el Cartagonova, con un precio único de 25 euros, debían acudir a la tienda de la Nueva Condomina para retirar su entrada. Sin excepción ni posibilidad de adquirir el billete por internet. Las colas en la explanada del estadio murcianista se alargaban con el paso de las horas y las 2.500 entradas cedidas por el Cartagena se quedaron cortas. Sobre las 19.00 horas de la tarde se agotaron.

Enorme fila de seguidores murcianistas que acabó con las entradas visitantes para el derbi. / Prensa Real Murcia

La Federación de Peñas Murcianistas, que ha organizado un viaje para los seguidores del Real Murcia, ya ha anunciado que el desplazamiento podría contar con hasta 20 autobuses. Los billetes cedidos a la federación son la única vía que queda para asistir al derbi en Cartagena.

El buen momento de los dos equipos, ambos en la zona alta de la tabla, ha generado una gran expectación por el partido a nivel clasificatorio. Pero, sin duda, lo que ha llamado a filas a las dos aficiones ha sido la lejanía del último derbi oficial disputado.

Hace seis años que no se disputa un derbi regional y nadie quiere perdérselo. El de este lunes puede ser histórico por la asistencia de público. Ningún derbi entre FC Cartagena y Real Murcia en el Cartagonova ha superado a los 14.400 asistentes que se dieron cita en abril de 2010, el primero que se jugó después de muchos años. Ante las mismas circunstancias, la pregunta es clara. ¿Se llegará al lleno?