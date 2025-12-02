ElPozo noquea al Jimbee en un derbi igualado

ElPozo Murcia se hizo con un derbi igualado e intenso ante el Jimbee Cartagena (1-2). Los murcianos golpearon primero, con la victoria en el primer duelo regional de la temporada. Un encuentro marcado por la dureza de ambos. Un gran despliegue defensivo, que no dejaba que ninguno tuviese ocasiones claras. Los porteros fueron piezas claves, sacando una buena cantidad de acciones. Los detalles individuales acabaron decidiendo el encuentro; primero fue la acción personal de Cortés la que puso el empate, pero después el remate de espuela de David Álvarez le dio la victoria a los de Murcia. La victoria ante el Jimbee Cartagena le da más ventaja en la clasificación a ElPozo Murcia, que mantiene el liderato al alcanzar los 32 puntos por los 26 que suma el Barça, aunque con un partido menos, y los 22 en los que se quedan los cartageneros, que son terceros.

Los partidos de este calibre siempre se viven con una intensidad diferente aunque a veces no te juegues nada. Un derbi es un derbi y da igual que sea en la primera vuelta de la liga o en el último partido de los play off por el título de liga. Ambos conjuntos sabían que no iba a ser un partido fácil; todo se decidiría por pequeños detalles. En el arranque del partido se dejó claro. Defensa intensa y siempre buscando jugar rápido. El reparto de golpes entre las dos escuadras se dio muy pronto, aunque sin sacar nada en claro.

Chemi y Henrique fueron claves bajo palos. Si el partido ya era complicado por la dura defensa que estaban aplicando los dos equipos, había que sumarle el gran potencial de los arqueros de ambos lados. El murciano y el brasileño dieron dando una clase magistral en la portería. Además de parar los balones de los jugadores de pista, Henrique y Chemi también se probaron desde la lejanía para ver cómo iban con los pies.

Los minutos pasaban y el parqué era un campo de batalla. Cada uno sacaba su artillería, buscando dar en el blanco. Ya se avisaba que este tipo de duelos muchas veces se deciden por pequeños errores. ElPozo Murcia pidió un posible penalti por una mano de Cortés. Los colegiados acabaron decidiendo que fue involuntaria y no señalaron la pena máxima. Esta vez se salvó el Jimbee Cartagena, pero aprendió que un mínimo despiste le iba costar un tanto en contra.

El primer tanto, al filo del descanso

Cuando la primera mitad estaba agonizando, y apenas quedaban 120 segundos para marcharse a vestuarios, ElPozo Murcia asestó un golpe crítico. Gadeia aprovechó que el cuadro cartagenero estaba entero en su campo y salió a la contra. El brasileño levantó la cabeza y vio que Dener estaba aún más adelantado. Le filtró un pase y el pívot, con la derecha, batió a Chemi. Los murcianos, después de una primera mitad, muy competida, consiguieron irse a los vestuarios dominando en el electrónico.

Tras el intermedio, como le ha ocurrido en otros partidos, ElPozo Murcia hubiera podido bajado el nivel, confiándose, debido a su superioridad, pero en esta ocasión no podía permitirse desconectar. Una mínima desconexión habría supuesto que los cartageneros avancasen líneas y llegasen con más claridad a la portería de Henrique.

Golazo de Fran Cortés para igualar el partido

Es cierto que el Jimbee Cartagena estaba obligado a arriesgar y meterle una marcha más a su juego si quería igualar la contienda. Ninguno daba su brazo a torcer, no dejando salir a la contra, siempre acabando sus jugadas. Además de los fallos, los detalles individuales también marcaron la diferencia. Cortés sacó a relucir sus mejores pasos, amagando sobre Marcel y Gadeia. El jugador cartagenero dejó sentado a sus marcas, y con la zurda reventó el esférico, sumando el primer tanto de los cartageneros. Volvían las tablas al marcador.

David Álvarez pone la sentencia

Golpe duro el que encajó el cuadro de Josan González con el tanto de Cortés. Pero si por algo se caracteriza el conjunto murciano, una virtud que le ha hecho ser líder de la clasificación, es por no rendirse. Henrique quiso salir rápido jugando el balón, se apoyó en Ricardinho, que desde el costado derecho filtró un pase al área. Ahí estaba David Álvarez, en una posición incómoda para el golpeo, pero decidió hacer una frivolidad y rematar con la espuela, sorprendiendo a Chemi. ElPozo Murcia se volvió a poner por delante en el luminoso y encaró los últimos minutos con otra energía.

Duda, a la desesperada, porque se veía con el agua al cuello, decidió salir con portero-jugador. No le salió bien la jugada, ya que no sirvió de nada. ElPozologró mantener ese resultado corto, pero ventajoso, y acabó llevándose el primer derbi de la temporada. Los murcianos conquistaron el Palacio de los Deportes de Cartagena.