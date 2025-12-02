Los accionistas del Real Murcia aprueban por mayoría el Plan de Reestructuración

La Junta de Accionistas del Real Murcia ha aprobado este martes por mayoría el segundo intento de Plan de Reestructuración. Los socios presentes, con Felipe Moreno como mayoritario, respaldaron el proceso concursal en un 91% del capital presente. Después de este trámite, el Real Murcia acudirá en los próximos días a los juzgados para volver a iniciar desde cero todo el camino, después de que el Juzgado de lo Mercantil negara el pasado mes de noviembre la prórroga solicitada por los granas. Este segundo intento llega tras la sentencia de la Audiencia Provincial que en julio tumbó el Plan homologado en mayo del 2024 al considerar que tenía múltiples deficiencias que no se ajustaban a la ley.

El nuevo Plan, que afecta a 32 millones de euros de deuda -se incluyen a los accionistas posteriores a 2018 que tras la sentencia del Supremo pasan a ser acreedores-, incluye una quita del 85% además de una operación acordeón que dejará a cero el capital y que permitirá a Felipe Moreno convertir seis millones de su crédito en acciones, y es que el cordobés ha logrado salvar de la quita esa cantidad al considerar que sirvió como financiación interna. Para defender esta clase creada, el abogado Higinio Pérez indicaba que si el presidente del Real Murcia no hubiera puesto todo ese dinero, el club estaría ya disuelto.

El abogado Higinio Pérez, durante la Junta / Juan Carlos Caval

Aunque en el Plan ya se considera acreedores a todos los accionistas posteriores a 2018, adelantándose a los siguientes procesos judiciales que serán arrastrados tras la resolución del Supremo sobre la ampliación del Hazlo tuyo, en la Junta, el club sí mantuvo la condición de socios a los accionistas posteriores a 2018.

"Lo más sencillo era anular a todos, pero es que esta Junta tenía que celebrarse sí o sí, y ahora mismo el Supremo solo ha anulado una ampliación", explicaba el secretario, considerando que si se reducía el capital a 178.000 euros, como ocurrirá en un futuro, los accionistas afectados "podrían impugnar".

Aceptando un capital de 10 millones, en la Junta estuvieron representados el 81% de los socios, superándose con suficiencia el quorum del 50%.

Más problemas hubiera tenido Felipe Moreno si el capital hubiese sido el de 2018. Y es que en ese caso, habría presentes 90.866 euros, por lo que el quorum era de un 50,8%.

A la Junta no asistió Mauricio García de la Vega, quien será segundo máximo accionista una vez se anulen todas las ampliaciones de capital posteriores a 2018. Pero el mexicano ya informó a través de un burofax que va a impugnar la Junta al considerar que el capital es ficticio.

Tampoco estuvo en la Junta Julián Luna. Aunque el abogado archenero acudió a Nueva Condomina, lo hizo ya iniciada la reunión, y la mayoría de socios presentes decidieron no dejarle entrar.