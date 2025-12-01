El Real Murcia es un equipo de extremos. Lo mismo no gana nunca, como ocurrió con Etxeberria, que lo mismo lo gana todo, como está sucediendo con Adrián Colunga. Porque con los granas nadie puede aventurarse a hacer un guion. Nadie podía imaginar cuando comenzó la liga, que los murcianos se verían últimos en la clasificación, y pocos esperaban que con Adrián Colunga, el técnico del filial, se produjese el boom que se esta produciendo. Y es que los de Nueva Condomina han pasado de agotar los calificativos negativos, a obligarnos a hablar de un éxito tras otro. De hecho, esta semana duermen en zona de play off, algo impensable hace no mucho.

Incluso esa reacción que parecía que iba a ser cosa de un día -visto cómo se superó al Betis Deportivo en el debut liguero de Colunga o al Nástic-, ya es una realidad. Porque ayer el Real Murcia ganó al Alcorcón, sumando su cuarta victoria en Nueva Condomina y dando un puñetazo sobre la mesa de la clasificación justo antes de comenzar un mes intenso con hasta tres rivales de play off, el primero de ellos el FC Cartagena en el Cartagonova.

El Real Murcia de Colunga hace boom

Llegarán los granas lanzados al derbi. Llegan los granas sintiéndose capaces de superar cualquier obstáculo. Y es que el equipo que se venía abajo a las primeras de cambio, ahora es un equipo capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. Si no hay centrales, Colunga sube a dos del filial y los consolida en el equipo; si faltan extremos y los que hay no son protagonistas, Colunga da aprovecha que tiene dos laterales derechos en un gran estado de forma, para ganar altura por las bandas. Y si el centro del campo es un problema, pues va a lo fácil e implanta un trivote que mejora la consistencia.

Incluso lo que no depende de Colunga también funciona. Porque ayer el Alcorcón tuvo ocasiones para sentenciar el partido en la primera media hora. De todos los colores las tuvo Vladys ante Gazzaniga. Pero el destrozo que el ucraniano provocó en la defensa grana, acabó en el olvido por los fallos del delantero visitante, que no tuvo su día, para suerte de los aficionados presentes en Nueva Condomina.

Mientras Vladys fallaba, fallaba y fallaba, el Real Murcia solo necesitó una para adelantarse en el marcador y ganar la tranquilidad que le había faltado hasta ese momento. Y el que rompió la defensa del Alcorcón fue el que nadie esperaba. Ni Juan Carlos Real, ni Pedro Benito ni Palmberg...iguno de ellos había podido encender la luz en los últimos metros. Sin embargo, en el minuto 37 el canterano Jorge Sánchez avanzaba líneas hasta filtrar un balón que no solo sorprendió a la zaga visitante, sino que además dejaba con todo a favor a un Juan Carlos Real que no falló ante Ayesa, ganando algo de crédito ante una afición que solo unos minutos antes volvía a cuestionar su presencia en el once.

Le sentó bien el gol al Real Murcia, un Real Murcia que poco después tuvo el segundo en una gran combinación entre Juan Carlos Real y Pedro Benito que Palmberg enviaba fuera por muy poco.

No supo sentenciar el Real Murcia en el final de la primera parte y pudo perder su ventaja en el inicio de la segunda. Porque tras el descanso fue el Alcorcón el que volvió a llegar con comodidad, aunque, para suerte de los locales, volvió a fallar en la definición. Y cuando parecía que iba a tocar sufrir, cuando Colunga movía el banquillo en busca de un poco de oxígeno -saltaban al campo Bustos y Ekain-, el Real Murcia volvió a demostrar que está en estado de gracia.

Insistieron David Vicente y Flakus por la derecha hasta que encontraron un hueco para que el esloveno golpease a puerta, con la suerte de que el esférico tocaba en Iván Pérez para envenenarse dirección a la red.

Las ocasiones que hasta hace un mes se fallaban, las ocasiones que siempre acababan en contra, ahora siempre son favorables a los murcianistas.

El 2-0 fue prácticamente un golpe mortal para el Alcorcón. Quitando una acción en la que los madrileños pidieron penalti y que el colegiado dijo que no había nada tras la revisión, el tiempo fue pasando con el Real Murcia teniendo muy controlado el partido. Incluso para tener más posesión, Colunga apostaba por Isi Gómez, que entraba en lugar de Flakus, quedando Ekain como hombre más adelantado.

Parecía que el marcador no se iba a mover, pero a dos minutos del final, el Alcorcón consiguió meter miedo a los granas. En una acción a balón parado, Iván Pérez ganaba a la defensa grana para batir a Gazzaniga y complicar la vida a los murcianistas en esos minutos finales.

Supo sufrir el Real Murcia para confirmar su victoria en Nueva Condomina, un Real Murcia que encadena ya cinco jornadas sin perder, cuatro de ellas ganando. Y el premio se ve en la clasificación. Está todo tan igualado que los granas empezaban la jornada con un punto sobre el descenso y la acaban en zona de play off -son quintos-. Todo buenas noticias cuando la siguiente cita será el derbi regional frente al FC Cartagena.