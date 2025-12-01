El Real Murcia Club de Tenis ya tiene nuevo presidente. Francisco José Martínez Ruiz, con 716 votos, ha sido proclamado por la Junta Electoral como ganador frente a José Daniel Buendía Azorín, que ha logrado 647 sufragios. De esta forma, Ruiz, de 68 años de edad, licenciado en Derecho que pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma y director general del Instituto de Fomento durante el año que Alberto Garre fue presidente regional, se convierte en el sucesor de Antonio Saura, quien ha estado en el cargo nueve años.

La nueva junta directiva

Ruiz cuenta en su junta directiva con los vicepresidentes Arturo Moreno, Julián Sánchez y María Iniesta López; el secretario, Carlos Conesa; el tesorero, Aurelio Martínez; los vocales José Luis Hernández, Elvira Jaudenes, Ignacio Garrido, Adrián Riera, Joaquín Cárceles, Blas Hellín, María José Serrano, Jesús Osaba, Rafael Montilla y Joaquín Cárceles; y los colaboradores Ana Gómez y Carlos González.

La nueva junta directiva del Real Murcia Club de Tenis / L.O.

Programa con multitud de acciones

El programa de la nueva junta directiva contempla, entre otras actuaciones, la ampliación del gimnasio, la reparación y mantenimiento continuado de las pistas de pádel, la optimización del uso de las pistas de tenis, la habilitación de una sala de estudio para los socios, la ampliación de las taquillas en el vestuario femenino, la modernización de la escuela de tenis, la celebración de campeonatos sopesando el interés deportivo y el equilibrio económico, el impulso del área de pádel, la promoción de los equipos, el fomento de intercambios deportivos, la creación de la Fundación Real Murcia Club de Tenis y de una tienda, y la integración del carné de socio en el móvil, entre otras.