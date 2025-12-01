Atletismo
Rajaos Runners, campeón de la Copa de Clubes 2025 de cross
El circuito permanente del Polideportivo Municipal de San Pedro del Pinatar acoge la prueba con alta participación
El circuito permanente de cross del Polideportivo Municipal de San Pedro del Pinatar acogió la final de la Copa de Clubes de la Región de Murcia de Campo a Través, así como la 3ª jornada de la Liga Regional de Cross FAMU.
El título en la Copa de Clubes 2025 acabó correspondiendo a Rajaos Runners Alcantarilla, resultando subcampeón el UCAM Cartagena y tercero el UCAM Athleo Cieza. Ya en el apartado individual, por el lado masculino, ganó en Sub8 el atleta del UCAM Athleo Cieza Manuel Ruiz (01:55), siendo el mejor Sub10 Gonzalo Parra, del C.A. Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras (01:42), imponiéndose en Sub12 Paco Morales, del UCAM Cartagena (05:18), y en Sub14, David Jiménez, del C.A. La Unión (08:52). Xoel Agra, del Atletismo Águilas, ganó en Sub16 (13:29), haciendo lo propio en Sub18 el atleta del UCAM Cartagena Moisés Martínez (16:50), y en Sub20 Jorge Manuel Gutiérrez, del C.A. Murcia PDS Group (16:20).
En el apartado Sub23 vencía David Puche, de la ADA Yeclano (32:23), con victoria senior para el atleta del UCAM Cartagena Daniel Gálvez (32:36). Ya en las categorías para veteranos, el mejor M35 era Jordi Robles, de Rajaos Runners Alcantarilla (16:38), así como Fernando Olivares, del Atletismo Mazarrón, en M40 (17:04); Francisco Mariano Martínez, de Rajaos Runners, en M45 (16:53); Luis Alfonso Gudiño, del C.A. La Unión, en M50 (17:40); Juan Alonso, del C.A. Puerto Torrevieja, en M55 (18:22); Santiago Revuelta, del C.D. Runtritón Cartagena, en M60 (19:15); José Abelleira, también del Runtritón, en M65 (21:24); José Antonio Guillén, del Cuatro Santos Cartagena, en M70 (28:20), imponiéndose en el apartado popular Mario Hernández, del C.T. Murcia Unidata (16:34).
Las mejores mujeres
Por el lado femenino, la mejor Sub8 fue Olivia Villalba, del UCAM Athleo Cieza (02:13), con victoria Sub10 para Aya Errazik, del Cehegín Atletismo (01:51), imponiéndose en Sub12 la atleta del UCAM Cartagena Carlota Alcaraz (05:51), y en Sub14, Emma Navarro, del C.A. La Unión (09:45). Marina Hernández, del UCAM Atlética Alcantarilla, fue la mejor Sub16 (15:20), venciendo en Sub18 Marta Rubio, del UCAM Cartagena (19:43), y la también atleta del club cartagenero Sofía Pérez en Sub20 (19:01).
Nieves Navarro, del Grupo Alcaraz, vencía en la categoría Sub23 (38:14), siendo el triunfo senior para la atleta del C.A. Murcia PDS Group María Martínez (37:10). Por el lado Máster, la atleta del Trops-Cueva de Nerja Laura Puche ganó en F35 (22:21), con triunfo F45 para Paqui Oñate, de Rajaos Runners Alcantarilla (22:44), imponiéndose en F50 Mª Isabel Marco, del UCAM Cartagena (22:32); María Nicolás, del Grupo Alcaraz, en F60 (21:31); Estebana Esparza, del F. Álamo CjRural Regional, en F70 (35:51), con victoria popular para Alicia Barreiro (21:44).
