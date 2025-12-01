Juveniles
El Murcia Promises se instala en la ilusión
Nueva victoria del juvenil grana que se mantiene en la parte alta de la tabla
La jornada once es la que se ha disputado este fin de semana en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles donde compiten los cuatro equipos de la Región de Murcia. Una victoria, un empate y dos derrotas ha sido el bagaje.
Sigue sorprendiendo a propios y extraños para bien la trayectoria del Murcia Promises. El equipo de Mateo Villar se ha instalado en la ilusión y sigue haciendo historia. El teórico segundo equipo juvenil del Real Murcia ganó por la mínima al Patacona. El tanto llegó en el primer minuto de juego obra de Párraga. De forma increíble, el equipo murciano sigue la estela del líder, el Valencia tras la octava victoria.
La cruz la ofreció el Real Murcia, quien salió goleado (4-1) ante el tercer clasificado, el Levante. Muy irregular la temporada que está realizado el ahora equipo de Sergio Campos.
Antes del partido, UCAM, estaba casi todo igualado y cuando terminó todo siguió igual. Los amarillos con algún punto más, después de que el encuentro terminara empatado a todo. Mucho miedo a encajar, las defensas por encima de los ataques y todos contentos.
No hubo sorpresas entre el Valencia y el Pinatar. El líder no dio tregua a los pinatarenses. A los seis minutos llegó el primero,a los trece el segundo, a los dieciocho el tercero. Al final de la segunda parte llegó el cuarto. El Pinatar está a 6 puntos de la salvación.
