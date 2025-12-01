Mario Rodríguez y Cristina Teruel, campeones de España sub-23 en Cartagena

Mario Rodríguez y Cristina Teruel se proclamaron campeones de España sub-23 en el torneo celebrado en Cartagena. El granadino batió en la final a Alejandro Pérez (21-13 y 21-10) en 32 minutos, mientras que la almeriense se impuso a Inés Costero en un duelo muy reñido que se alargó una hora y nueve minutos y que se resolvió en el tercer set (19-21, 21-12 y 21-13). Asimismo, en dobles femeninos, la pareja formada por Sonia Martínez y Cristina Teruel ganó por la vía rápida en la final a Rocío Martín y Jana Villanueva (21-14 y 21-12); y en masculinos, Alejandro Gallego y Gonzalo Isabal triunfaron también sin excesivas complicaciones ante Marcos García e Iván Torre (21-8 y 21-14). Por último, en dobles mixtos, Jesús de Burgos y Rocío Martín ganaron el oro al derrotar en la final a Marcos García y Jana Villanueva (23-21, 18-21 y 21-12). Cartagena acogerá también el próximo fin de semana el Nacional infantil.