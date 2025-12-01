El Lumbreras le recorta a Los Garres, que tropieza en casa

El delantero lumbrerense Ferrer se llevó el balón del partido. Marcó tres goles de los cuatro de su equipo al Alcantarilla. El otro lo hizo León. Se había adelantado el Alcantarilla por mediación de Javi. Diego, de penalti, hizo el empate a dos en su momento. El equipo de José Carlos Olivares se consolida en la segunda posición.

Los Garres tropezó en su campo ante el Lorquí. Fernández hizo el primero. Amplió Gómez. Iván acortó distancias y Pajarico puso la igualada. Los de Las Tejeras siguen en lo más alto, claro aspirante al ascenso por la vía corta. El Abarán derrotó claramente al Alhama. Béjar marcó nada más empezar. Parra de penalti puso el segundo. A falta de cinco minutos para el final, Ivan acortó distancias, pero Fede respondió con el tercero.

Iván Ferrer / L.O.

El Calasparra no tuvo problemas para imponerse al Algezares con claridad. Juanjo, PJ y Falcón fueron los autores de los tantos que permiten a su equipo seguir arriba. Un gol de Nono dio los tres puntos al Algar en el campo del Raal. Lorca Deportiva y San Javier se repartieron los puntos. Los lorquinistas hicieron los dos primeros por mediación de Quiñonez y Juampe. Álvaro acortó distancias en el setenta y nueve, y Dani en el descuento arañó un punto para su equipo.

El Bullense se llevó los puntos ante el Ciudad de Murcia. Mario adelantó a su equipo a los dos minutos. Empató Musa y Toral en el sesenta y siete dio el triunfo a su equipo. El Bullas y el Beniel igualaron a un tanto. Adrian adelantó a los locales y Mario logró el empate.