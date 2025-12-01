Largas colas en Cartagonova y Nueva Condomina por las entradas del derbi

Sólo queda una semana para el derbi regional por excelencia. Aunque la Copa del Rey se entromete de por medio, la expectación de la afición está en el encuentro de liga entre el FC Cartagena y el Real Murcia del próximo lunes 8. Ambas aficiones se han volcado con sus equipos para el primer asalto de este curso, que tendrá lugar en la ciudad portuaria. El Cartagonova se llenará de color y de calor para presenciar el duelo que puede marcar el devenir de los dos equipos en la tabla cuando nos acercamos al ecuador de la temporada.

Esta mañana se han podido ver largas colas en ambos estadios. En Cartagena, ciudad que acoge el primer derbi, los aficionados que así lo han deseado han podido retirar sus entradas de manera presencial en las oficinas del Cartagonova desde las 10.00 horas a un precio de 15 a 22 euros para abonados y de 25 a 45 para los no abonados. Además, aquellos socios situados en el fondo norte se han visto obligados a acudir a las oficinas para realizar su reubicación en el estadio. Esta grada norte, tanto el anillo inferior como el anillo superior, queda reservada para la afición visitante en su totalidad.

Al otro lado del Puerto de la Cadena, la imagen ha sido incluso más sorprendente, ya que todo aquel que desea acompañar al Real Murcia en el Cartagonova ha tenido que desplazarse hasta la Nueva Condomina para adquirir la entrada de forma presencial como única vía. También desde las 10.00 horas de la mañana. A un coste de 25 euros, la afición grana ha formado grandes filas y ha mostrado expectación por el partido.

Ambos equipos llegan tras vencer en la última jornada. El Cartagena superó al Betis Deportivo (0-1) y el Real Murcia venció al Alcorcón (2-1). Los murcianos suman una gran racha que amenaza la posición en la tabla del FC Cartagena, que se ha dejado algunos puntos en las últimas semanas. Si los albinegros (23) se llevan el partido en su estadio, duplicarán su ventaja de 3 a 6 puntos con su máximo rival. Si los granas (20) consiguen vencer, saldrán por delante del Cartagonova con los mismos puntos, pero el golaveraje de los enfrentamientos directos a favor.