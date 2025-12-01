Julián Calero, destituido antes de visitar al Cieza

El Levante anunció ayer por la tarde la destitución de Julián Calero como técnico de la primera plantilla, una decisión que llega apenas tres días antes del choque de Copa del Rey ante el Cieza. El preparador madrileño, que escribió una página inolvidable en el Cartagena logrando una permanencia que entonces parecía imposible, afrontaba su segunda temporada al frente del conjunto valenciano.

Calero venía de firmar el pasado curso un ascenso histórico a Primera División, un éxito que había consolidado su figura en el proyecto azulgrana. Sin embargo, la dinámica de malos resultados en este arranque de temporada ha acelerado los acontecimientos y ha llevado a la directiva a optar por un cambio de rumbo urgente justo antes del compromiso copero.

El club anunció que, de manera provisional, el equipo será dirigido por un tándem formado por Vicente Iborra y Álvaro del Moral, este último hasta ahora entrenador del filial. Ambos asumirán el mando con efecto inmediato, con el reto de preparar a contrarreloj un duelo que llega en pleno terremoto institucional y deportivo.

La destitución de Calero, inesperada porque hace unas semanas se hablaba de su renovación y por el peso simbólico de su ascenso reciente, abre un nuevo escenario en el Levante, que deberá reconstruir su plan sin el técnico que los devolvió a la élite.