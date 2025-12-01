Josan González: “En un derbi vamos a la guerra con los que estemos”

ElPozo Murcia afronta este martes el derbi regional ante el Jimbee Cartagena en plena acumulación de partidos y con la plantilla justa, pero con la convicción de que la visita al Palacio de los Deportes cartagenero puede suponer “un espaldarazo” en la lucha por los objetivos de la temporada. Así lo expresó este lunes Josan González, técnico del conjunto murciano, en la rueda de prensa previa a uno de los encuentros más esperados del curso.

Josan González reconoció sin rodeos el desgaste físico del equipo después de haber jugado “el sábado y el martes”, y lamentó un calendario que considera poco equilibrado: “Es curioso que creo que somos el único equipo que, por necesidad del calendario de otro, tiene que adelantar dos partidos y que, además, es la segunda vez que cogemos una carrerilla de tres partidos seguidos fuera de casa”. Aun así, recordó que el Jimbee llega “mucho más cansado” por la exigencia de sus últimas semanas. “Con los que estemos y como estemos, a la guerra”, sentenció.

Aunque el entrenador insiste en que “son tres puntos más”, reconoce que el duelo tiene un componente especial: “Es un partido importante porque estamos llegando al final de la primera vuelta”. Un triunfo en Cartagena no solo reforzaría el proyecto, sino que colocaría a ElPozo en una situación privilegiada. “Conseguir la victoria nos daría la posibilidad de luchar hasta el final por ser campeones de la liga regular”, apuntó.

Además, cree que con puntuar, el equipo sería ya matemáticamente cabeza de serie para la Copa de España, lo que permitiría evitar al Barça en el cuadro. Pese a ello, su mensaje vuelve al trabajo diario: “La realidad es que todo son consecuencias de lo que estamos haciendo. Queremos seguir creciendo como equipo y seguir regando lo que estamos construyendo”.

Un derbi sin sorpresas y decidido por detalles

Sobre el duelo en sí, González avanzó un encuentro muy táctico y muy equilibrado: “Somos dos equipos que nos conocemos muchísimo. Hay poco margen de sorpresa”. Destacó el juego con pívot y su enorme capacidad individual “en el uno contra uno”. Pero dejó claro que ElPozo también tiene recursos para responder en el 40x20: “Va a ser un partido muy parejo y se va a definir por detalles”.

El técnico confirmó que Bebe sigue descartado y que Ricardo es duda, aunque todo apunta a que estará también fuera. “En principio estaremos los mismos que el sábado, con la ayuda de algún chico del filial para completar la convocatoria”, explicó.

Josan González, en el Palacio de los Deportes / Juan Carlos Caval

Crítica al calendario: “Los jugadores están sufriendo”

Josan volvió a cuestionar el actual formato de competición, fuertemente condicionado por las ventanas FIFA. “Tal como está hoy, seguro que no se puede hacer mejor. Esta es la menos mala de las propuestas”, señaló.

Propuso incluso un cambio de enfoque: “Si somos la mejor liga del mundo, ¿por qué tenemos que ceñirnos a normativas de otras ligas menos profesionalizadas? Quizá algún día haya que ir hacia un modelo estilo NBA”. El técnico insistió en que la acumulación de partidos “va claramente contra la salud” de los jugadores y pidió mayor implicación de la asociación de futbolistas.

Para cerrar, Josan dejó una de las notas simpáticas del día al ser preguntado por su relación con Duda, entrenador del Jimbee y viejo conocido: “Esta semana no hablamos. Estamos castigados hasta que pase el partido”. Y recordó su habitual lema entre risas: “Siempre para que llore mi madre, que llore la suya”.