Irene Paredes: “Queremos ser la España que nos ha traído hasta aquí”

En la víspera de la gran final de la Nations League, Irene Paredes apareció en la sala de prensa del Metropolitano con la serenidad de quien ha vivido muchas batallas y sabe que, en estos escenarios, la calma también compite. La capitana repasó sensaciones, ajustes y mentalidad antes de un duelo que puede marcar una nueva página en la historia de la selección.

El primer mensaje fue para el vestuario. “El grupo está bien. Es verdad que bajas como la de Aitana de última hora te descolocan un poco porque a nadie le gusta que se lesione una compañera. Pero somos más jugadoras, todas capacitadas para poder sumar”, recordó. España se prepara para la final con un ojo en lo que funcionó en Alemania… y también en lo que tocó corregir.

“En Kaiserslautern tuvimos una primera parte dura, pero jugamos contra Alemania”, arrancó, sin rodeos. “Es una final, lo hacen muy bien, tienen jugadoras muy potentes y como bloque van a más”. La capitana explicó que la reacción de España tras el descanso no fue casualidad: “En la segunda parte hicimos algunos ajustes y estuvimos mejor. Cogimos las posiciones algo tarde, pero lo trabajamos duro. A veces se nos achacaba que no defendíamos y creo que defendimos muy bien”.

Sobre Alemania, nada le sorprendió. “Hacía poco que habíamos jugado contra ellas. A nadie le sorprendió el partido que hizo Bühl, pero también hay que poner en valor el partido que hizo Ona para defenderla. Tuvimos muchos duelos”. Paredes insistió en que el esfuerzo fue coral. “El otro día, todas en general, no solo la defensa; Cata salvó muchas. Es un trabajo colectivo. Supimos sufrir y hacer las cosas algo mejor en la segunda parte”. Un mensaje que resume bien el estado mental del grupo tras la ida: resistencia, lectura y crecimiento.

Mentalidad

Sobre la charla previa al partido, Paredes dejó la puerta abierta. “Todavía no he pensado cómo será, si la haré yo sola o si me acompañaré de otra compañera. Somos un grupo que está listo. El otro día, esa mala primera parte nos hizo crecer. Queremos ser la España que nos ha hecho llegar hasta aquí: la que se asocia, la que juega con ritmo y la que ataca y defiende junta”.

Los ajustes tácticos seguirán bajo llave. “No los voy a decir porque seguro que hay gente de Alemania pendiente, pero sí que vamos a hacerlo mejor”. Lo que sí compartió es la base emocional y competitiva del equipo: “La mentalidad y la capacidad de superar situaciones adversas te la da la experiencia y las ayudas desde fuera. Las jugadoras veteranas como las jóvenes hemos estado en situaciones complicadas y hemos sabido resolverlas. El staff nos da soluciones. No hay soluciones absolutas, el rival también tiene sus armas, pero tenemos muchos recursos”.

Agradecimiento

La capitana también quiso detenerse en el apoyo del público, que será multitudinario. “Nos han comentado que el estadio va a estar prácticamente lleno, y como capitana quiero agradecer a toda la gente que venga mañana. Que aprieten. En Alemania contamos con un grupito de españoles, aquí les necesitamos”.

Y como cierre, un mensaje que define bien la filosofía del grupo antes de la final: “Lo que me gusta es recalcar que es un partido. Es importante, con mucho envoltorio, una final, un estadio lleno animándonos… pero no deja de ser un partido de fútbol. Esto es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí: entrenarnos, esforzarnos, trabajar, crear automatismos. Nosotras somos buenas jugando a fútbol y tenemos que centrarnos en esto”