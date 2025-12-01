El exfutbolista Lubo Penev, ingresado grave en un hospital en Alemania

Lubo Penev, mítico delantero del Valencia CF en la década de los noventa, se encuentra hospitalizado en un hospital de Alemania como consecuencia del cáncer de riñón que padece. Según informa el diario búlgaro Dsport el exfutbolista del CSKA, Valencia y Atlético de Madrid habría perdido "mucho peso y su estado es crítico". Además, el mismo medio asegura que "los médicos no pueden administrarle quimioterapia debido a su grave agotamiento".

La situación de Penev, según la prensa búlgara es de gravedad, e incluso revelan que Kristina, la esposa del exdelantero internacional, ha solicitado ayuda para su tratamiento y ha abierto una cuenta de donaciones para ayudar con los gastos de su hospitalización en Alemania.

Penev jugó en el Valencia CF desde 1988 a 1995 y sigue siendo uno de los futbolistas más queridos de la afición de Mestalla. Poco se sabía de aquel búlgaro de papos sonrojados y tez pálida. Ya en la primera temporada dejó ver su olfato goleador con 13 goles. De ahí, pocos años bajó. En la temporada 92/93 llegó a anotar hasta 20 goles en Liga, convirtiéndose así en uno de los delanteros más cotizados del momento. A todos les gustaba aquel punta encorvado de gran estatura que ofrecía goles y juego de espaldas. Hasta que llegó un serio contratiempo en su vida. En enero de 1994 se le detectaba un cáncer testicular.

Un balonazo que Penev recibió en los testículos durante un entrenamiento resultó decisivo para su salud. Las molestias de aquel golpe acabaron dando con la grave enfermedad que Lubo padecía. Los dolores que sufría no derivaban de un simple golpe, venía de un tumor maligno en un testículo. Le obligó a perderse parte de liga y el Mundial de Estados Unidos 1994, donde Bulgaria contaba con una excelente generación de jugadores que les llevaría al cuarto puesto. Cinco meses de sesiones de quimioterapia y la pronta detección del tumor contribuyeron a que diez meses después de jugar su último partido Lubo volviera al verde. Siguió marcando y se despidió en la final perdida contra el Deportivo en el Bernabéu. En sus seis campañas de jugador blanquinegro disputó 226 encuentros, en los que marcó 101 goles.

Penev en su etapa con el Mestall / I. Hernández

La marcha al Atlético

En el verano de 1995, tras perder la final del agua en el Bernabéu, Penev se marchó al Atlético de Madrid, donde siguió anotando goles y ganando el famoso doblete en una dupla formada con Kiko Narváez. Más tarde pasó por el Compostela de Fernando Vázquez, y finalizando -en España- en el Celta. Su balance en España fue de 153 goles en 10 temporadas. Se retiró del fútbol en PFC Lokomotiv Plovdiv búlgaro.

La pelea con Paco Roig

"¿Tú qué haces aquí, payaso hijo de puta?". Las palabras fueron pronunciadas por el antiguo presidente valencianista, Francisco Roig al exjugador búlgaro Lubo Penev, cuando ambos se encontraron en el Palco de Mestalla en el partido disputado entre el Valencia y Atlético tras la salid del punta al conjunto colchonero. La cosa no quedó en palabras. Ambos después de insultarse unas cuentas veces más, decidieron dar el paso de sacar los puños a relucir, donde vistas las hechuras del búlgaro, Roig salió peor parado. Tenía síntomas de derrame en un ojo. Y como peor parado en el combate, acabó denunciando a Penev, aunque éste último también tenía el pómulo maltrecho.

Su aventura como técnico del Mestalla

En julio de 2017, Penev regresó al Valencia CF para como entrenador del Valencia Mestalla. Solo cuatro meses después, en noviembre, el Valencia anunciaba el despido de Penev después de el delantero anunciara que se presentaba como candidato a la presidencia de la Federación búlgara de Fútbol.