Las entradas del derbi, primera polémica de la ‘era Arribas’

Alejandro Arribas apenas ha tenido tiempo de sentarse en su nuevo despacho antes de enfrentarse a la primera gran decisión de su etapa al frente del FC Cartagena. El exfutbolista, ahora convertido en máximo dirigente albinegro, ha empezado a mover fichas con rapidez, y la primera de ellas no ha tardado en levantar la primera pequeña polémica entre su propia parroquia. La afición cartagenerista espera con expectación la llegada del derbi regional ante el Real Murcia, fijado para el próximo lunes 8 de diciembre a las 18.15 horas, un partido señalado en rojo en el calendario de cualquier seguidor cartagenerista. Sin embargo, la presentación de los precios de las entradas ha encendido más de una conversación y varias críticas.

El anuncio oficial del club, hecho público ayer domingo tras varios días de rumores, confirmó finalmente que los abonados tendrán que pasar por taquilla si quieren estar en el Cartagonova ese día. La medida no cogió a muchos por sorpresa después de que ya se conociera que tampoco entraría en el abono el partido de Copa frente al Valencia del jueves. Aun así, la confirmación ha producido malestar entre un sector que esperaba un guiño mayor en esta primera gran decisión de la nueva directiva. Para este choque ante el eterno rival, los abonados deberán pagar entre 15 y 22 euros, dependiendo de la zona en la que tengan su asiento. Los abonados de fondo pasarán por caja con 15 euros, los de lateral pagarán 20 y los de tribuna, 22. Los niños de entre 3 y 14 años con carné abonarán 10 euros. Una decisión que muchos consideran dura con quienes sostienen al club todo el año y que no han abandonado el barco.

Los precios para el público general también han generado debate, pues van desde los 25 euros en fondos hasta los 45 euros en tribuna, la zona más cara del estadio, con las localidades infantiles fijadas desde 10 euros. Son cifras que, para algunos aficionados, resultan elevadas tratándose del tercer escalón del fútbol español, aunque desde el club se subraya que encuentros como el del Valencia o este derbi regional aportan un empujón económico indispensable.

La venta de las entradas comenzará este mismo lunes en las taquillas del Cartagonova, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y también se podrán adquirir online a través de la web oficial. Además, el club ha comunicado que los asientos de los abonados quedarán reservados hasta el viernes 5 de diciembre a las 20.00 horas. A partir de ese momento, todas las localidades se liberarán.

Otro punto que ha generado conversación es el fondo norte. Toda esa zona ha sido reservada para los aficionados del Real Murcia, que deberán adquirir sus entradas a través del propio club grana. El precio para ellos será de 25 euros, una cifra significativamente superior a los 15 euros que la Federación de Peñas del Real Murcia ha considerado en ocasiones anteriores como límite para organizar desplazamientos. No está claro aún cómo reaccionará la afición murcianista, pero el club grana ya ha anunciado que la venta comenzará también este lunes a las 10.00, exclusivamente de manera presencial.

El FC Cartagena también ha informado de que los abonados que tengan su butaca en el fondo norte podrán adquirir por 15 euros una entrada alternativa en fondo sur o en zona lateral, una solución que, aunque práctica, tampoco ha terminado de calmar los ánimos. Y como intento de suavizar el impacto de los precios, la directiva en manos de Arribas ha lanzado una promoción 2x1: quienes compren su entrada para el derbi podrán obtener también una localidad para el partido frente al Juventud Torremolinos, el último del año para los de Javi Rey.

Pese a las medidas compensatorias, la sensación en el ambiente es que esta primera gran decisión llega acompañada de un pequeño ruido que Arribas no esperaba tan pronto, antes de arrancar de manera oficial. El derbi del 8 de diciembre será especial por muchos motivos, pero también será importante dependiendo de la imagen que muestre el estadio. Si el resultado en el césped ayuda y además hay un lleno, la primera polémica quedará en un pequeño mal recuerdo pasajero.