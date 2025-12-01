Duda: “Nuestra afición puede ser determinante para decantar el derbi”

El Jimbee Cartagena afronta este martes un derbi atípico pero lleno de significado ante ElPozo Murcia, líder de la competición, uno de los equipos más en forma del campeonato y rival histórico. Su entrenador, Duda, analizó el encuentro en una rueda de prensa marcada por la confianza en el apoyo del Palacio y la necesidad de reencontrarse con la victoria tras dos jornadas sin ganar.

El técnico hispano brasileño admitió que la fecha del encuentro —un martes, tras un fin de semana de desgaste para ambos— no es habitual, pero apuntó que puede incluso resultar positiva. “Es una fecha que viene bien. Si jugáramos un sábado por la tarde en pleno puente, quizás nos quejaríamos también. Un martes de diciembre, con la gente en la calle, habituada a ver Champions entre semana, creo que es un buen día”, argumentó. Para él, la clave es clara: “Es muy importante evitar a nuestra afición. Jugamos contra el líder, un equipo en dinámica muy positiva, y la afición puede ser un factor determinante”.

Llamamiento al Palacio: “Queremos mantener esa conexión”

Aunque reconoce que la grada responde sola desde hace tiempo, Duda no dudó en reforzar el llamamiento: “Estoy seguro de que van a venir, pero nunca está de más pedir que esa conexión siga. No queremos perderla”. El técnico valoró que, pese a la derrota en el último partido en casa, el equipo sí transmitió intensidad y compromiso: “No ha habido falta de carácter ni de ganas. El rival estuvo muy bien, pero debemos dar un poco más, y somos conscientes de ello”.

Sobre el reciente empate en Ferrol, el entrenador reconoció que el vestuario quedó con una sensación amarga: “Siempre que vas ganando y te empatan parece que pierdes más de dos puntos que ganas uno”. Aun así, recalcó que la acumulación de partidos también ofrece una ventaja: “Cuando tienes malos resultados, enseguida tienes la oportunidad de recuperar. Y mañana tenemos una grandísima oportunidad”.

Duda / Jimbee Cartagena

Relación con Josan: amistad, pero sin llamadas esta semana

Preguntado por las palabras de Josan González, que aseguró que ambos no hablaban durante la semana del derbi, Duda lo confirmó con naturalidad: “Somos grandes amigos, pero tenemos intereses confrontados. A veces el respeto es no hablar para no estar escondiendo cosas. No es algo pactado, simplemente pasa”.

Sobre si es posible sorprender a un equipo al que conoce tan bien —y que le conoce igualmente—, fue claro: “La sorpresa en líneas generales no existe. Hay scout y es muy difícil cambiar todo de un día a otro”. Sin embargo, dejó la puerta entreabierta: “Siempre hay detalles que puedes sorprender independientemente de la relación entre entrenadores”.

Objetivos, clasificación y la incógnita de “si ha vuelto el gran ElPozo”

Con ElPozo siete puntos por delante, Duda no cree que la tabla condicione: “Nosotros queremos acercarnos y ellos alejarse. Es igual para todos. Además de la clasificación, es un partido muy importante para nuestra gente y para la suya”. El Jimbee tiene ante sí la posibilidad de dejar casi sellado el billete para la Copa de España, además de cortar su racha sin ganar. Sobre si ve a “el gran ElPozo” de vuelta, prefirió no entrar: “ElPozo siempre ha estado ahí. Está en un momento muy bueno y hacen las cosas muy bien, pero falta mucho campeonato”.