Colunga: "Lo más importante es sacar lo máximo de cada jugador"

Adrián Colunga se mostró satisfecho y orgulloso del rendimiento del Real Murcia tras la victoria por 2-1 ante el Alcorcón, un triunfo que consolida la línea ascendente del equipo desde su llegada: cuatro victorias y un empate en Liga, además del pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. El técnico destacó que el equipo completó «un partido muy bueno», pese a reconocer que el rival dispuso de dos ocasiones claras fruto de las transiciones, una de sus principales armas. «Sabíamos que ellos generaban mucho así y cuando propones es normal quedar expuesto, pero creo que hemos sido superiores», afirmó.

Colunga elogió el trabajo colectivo y la aportación de los jugadores que entraron desde el banquillo, subrayando el rendimiento de Juan Carlos Real, autor del gol decisivo. «Hace un partido tremendo, con y sin balón, y me alegro mucho por él. No es fácil jugar en Nueva Condomina, encadenar buenos partidos y que además tenga el premio del gol», apuntó.

El técnico también valoró la evolución del equipo en este primer mes al frente del banquillo. Explicó que continúa introduciendo pinceladas de sus ideas, tanto ofensivas como defensivas, al tiempo que conoce mejor a la plantilla. «Lo más importante es sacar el máximo de cada jugador. La predisposición es brutal. Hoy, con dos centrales de la casa, se demuestra el trabajo de todo el club», añadió.

Respecto al desarrollo del partido, Colunga destacó la capacidad del Real Murcia para controlar las transiciones del Alcorcón, un equipo peligroso y llamado a pelear por el ascenso. «Quitando dos acciones, defendimos muy bien lo que esperábamos», apuntó.

Mirando al futuro inmediato, el entrenador dejó claro que la Copa del Rey es el siguiente objetivo. Recalcó que la carga de minutos y las limitaciones por las licencias del filial condicionan la gestión de la plantilla, pero aseguró que alineará un equipo para pasar de ronda: «La confianza en todos los jugadores es máxima. Vamos a ir a ganar siempre», sentenció.

Colunga cerró recordando que, aunque se avecina una semana emocionalmente intensa con el duelo ante el Cádiz y luego el derbi en Cartagena, la prioridad es clara: «Primero, el partido del miércoles. Después, ya veremos cómo llegamos al siguiente».